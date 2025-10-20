Dialuna mainta na Orsnjestad laundry a drenta informe cu lo tin personal na pia di trabou a bira malo na yegada di proke unidad di ambulance a constata cu ta dos persona a bira malo na trabou.

Segun e personal algo toxico manera gas a ponenan bira malo esaki a pone cu e personal di ambulance a pidi otro ambulance y brandweer presenta. Debi cu ta trata luga di laba y seca paña y ta usa tanki gas e paramedico no a confia y pa siguridad y a pidi pa tur hende evacua evita algo pio cu e posibel leak di gas cu lo tin haci mas hende malo.

Truck di brandweer tambe a presenta di biaha y bomberonan hunto cu e OVD a bay haci inspeccion completo di e luga. E personanan malo a keda transporta pa hospital.

Mientras tur hende a keda afo te ora cu personal di arugas y brandweer a termina.