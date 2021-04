Holmo a pasa partido MAS pa Marisol Lopes Tromp

Holmo Henriquez diahuebs atardi pafo di Camara di Comercio oficialmente dilanti prensa a haci e anuncio di a pasa e partido MAS pa Marisol Lopez Tromp un persona cu tin aña di experencia den ramo di Politica na Aruba.

Marisol Lopez Tromp ultimo a keda sosteni pa hopi persona despues di a denuncia varios spirito cu tabata trahando den un cartera cu el a tuma over for di ex minister Oduber. Despues cu el a saca tur e informacionnan aki e ministernan a bay contra di su persona y a pidi su retiro. Hopi a aserca Marisol pa e bay bek den politica. Y asina Marisol a serca sr Holmo algun tempo atras pa lesa e statuto di e partido y yega na un acuerdo y unda a pasa over e partido MAS oficialmente pa Marisol cu lo ta e lider.

