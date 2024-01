Aruba Ports Authority a celebra un dia historico un biaha mas cu un crucero nobo. Marc Figaroa, CEO Aruba Ports Authority, Aruba tin e honor cu Holland America a opta pa celebra su di 150 aniversario na Aruba, hunto cu Corsou y Boneiro. Pa APA ta un milestone y sigur un honor cu Holland America kier celebra e existencia di su compania cu e Dutch Connection.



Tabata un momento hopi importante, segun Figaroa. Tabatin e presidente di Holland America Line, Gus Antorcha ta na Aruba p’e celebracion hunto cu e team di Holland America. APA ta gradici nan partnership cu nan tin cu nan.

E partnership aki ta uno fuerte di APA y sigur ta ‘look forward’ pa continua cu e colaboracion y pa yama bonbini na mas di nan boto na Aruba. Holland America y Aruba ta cita otro for di 1959. Esey ta haci 65 cu nan cruceronan ta biniendo Aruba. Ta un esfuerso cu ta sigui traha pa sigui yama nan bonbini na Aruba y den nos waf.



Pa loke ta crucero en general, Figaroa a splica cu no tin un sistema nobo, sino a base di e reservacionnan cu drenta. E barconan ta birando mas grandi y ta tres piso so tin cu por acomoda. Dado momento maximo tres crucero por acomoda simultaneamente. Mas grandi e barco ta, menos por acomoda. Den e caso aki ta depende di e tamaño esey ta e restriccionnan cu tin automaticamente, unda cu ta balansa e crecemento tambe.

ACOMODACION DI BARCO

A puntra Figaroa si tin un cambio pendiente pa por haya mas barco, cual el a contesta cu no lo expande den pier y no ta den pipeline. Mester tene den un sistema balansa. Loke e infrastructura por carga tambe, ta hunga un rol. Por carga maximo 12 mil pasahero simultaneamente den waf y pafo di waf. Pero esey no ta pasa frecuentemente. Esey por ta ta pasa un of dos biaha pa aña.

Esey ta loke cu APA mes ta controla, cual nan ta yama e control balansa. Loke ta trahando riba dje, ta pa mehora e cooperacion di crucero. Pa otro luna ta trahando cu un consultant di exterior pa bin haci un assessment con por mehora e experiencia crucero y pa tin un operacion di crucero mas eficiente y mas efectivo.

EDIFICIO DILANTI BONBINI PLAZA

Pa loke ta e edificio dilanti Bonbini Plaza, esta ex-DOW, segun Figaroa, ta den su proceso final. APA ta cumprando e edificio aki p’asina APA su oficinanan por ta realoca eynan. Si tur cos bay bon, den e simannan venidero lo ta firmando p’e compra y p’asina nan por cuminsa renoba e edificio aki.

E motibo principal ta cu e ta den wowo di e pasahero. Ta sali for di waf y prome cos cu ta mira ta Welcome Plaza y un edificio bandona cu pa por lo menos 15 aña ta para eynan bashi. Kier haci algo pa drecha full e area y kier hacie un experiencia crucero mas competitivo cu e otro destinacionnan pa por sigui mantene e guest satisfaction cu Aruba ta gosa di dje door di su bishitantenan crucero. APA kier pa sigui traha riba esaki pa mehora unda cu por.

COMODO PA HUESPED Y TRIPULACION

Tur loke cu APA ta bay haci ta e parti di assessment cu ta haciendo. Ta tene consideracion cu tur operador. No unicamente esunnan di paden di APA pero tambe esunnan pafo. No ta tour operator so, pero ta tene na cuenta e companianan cu ta haci mantencion, e agencianan di barco, autoridad, nan propio personal di mantencion, siguridad, etc. cu tur tin di traha hunto. Mester wak cua t’e miho manera pa brinda e miho servicio n’e barconan crucero.

Mester tene na cuenta cu no solamente e pasahero abordo, pero tambe e tripulacion ta parti di nan operacion. Si tin por lo menos mil y pico crew abordo, nan tambe ta un huesped cu ta gasta na Aruba. Mester busca e forma pa entretene nan. Nan ta pasa por lo menos 6 luna sigui sin ta na cas. Nan mester comodidad tambe pa nan por haci nan diligencianan. Mas tin pa ofrece, nan tambe ta gasta n’e isla.