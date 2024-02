E aña aki, 2024, lo marca e di 55 aniversario di Holiday Inn Resort Aruba, e propiedad ta spera cu hopi orguyo pa celebra 55 aña riba One Happy Island, haciendo loke e sa haci miho: duna tanto e huespednan nobo y como esunnan di custumber, un cuarto di miya di beach birgen y recuerdo duradero pa bo corda durante henter bida.



Semper buscando incorpora novedad, e hotel recientemente a habri Agave, Mexican Cuisine, su restaurant mas nobo pa deleite di e huespednan y e bishitantenan local, ofreciendo e sabornan rico di e tradicion culinario asina popular y un variedad di bebida mixto. E restaurant recientemente renoba Palm Lobby Bar & Café ta parse miho cu nunca un concepto moderno den aire liber, ta ofrece un variedad nobo di snack y bebida faborito. Pa termina e aña, un Gelato Store nobo na final di e patio y riba beach ta atrae e bishitante y e pasaheronan pa consenti nan cu un sandwich friu despues di un dia bou di solo Caribense.E aña aki, e hotel tambe ta yama un bonbini na Kevin Anderson, un cara familiar, como su Gerente General. Kevin a cuminsa na 2014 como consultant y a avansa lihe, sirbiendo como Gerente General for di 2017 pa 2019. Despues di un tempo na Merca, y awo ta bolbe pa dirigi Holiday Inn Resort Aruba y sigui ofrece e experiencianan excelente pa cual e hotel ta conoci y e servicio dedica na cual e huespednan ta sigui bin bek.Eva Ruiz, Cluster Sales & Marketing Director a bisa: Holiday Inn Resort Aruba ta sigui posiciona su mes entre e propiedadnan faborito di e biaheronan den Caribe, creciendo aña tras di aña cu grupo di vacacionista y segmentonan di evento di casamento den cual nos a consolida un reputacion di excelencia.E ta reconoce cu aña pasa tabata maraviyoso p’e isla y, hunto cu su team, ta lucha pa duna experiencia inolvidabel n’e huespednan. E ta gusta cita e palabranan di Eleanor Roosevelt: “E berdadero hospitalidad ta consisti di duna bo miho na bo invitadonan,” cu añadi cu sigur lo bira e faborito di e hobennan y bou di un maneho nobo, e One Happy Resort na un One Happy Island ta cla manera semper pa sigui anima e hobennan den e añanan venidero.