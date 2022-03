Desde aña 2004 HOH ta traha cu team di Amsterdam UMC pa haci posibel transplante di riñon. E team di AMC a bin Aruba e aña aki pa haci un bishita un mes mas despues di basta aña y na mes momento suministra informacion na pashent relaciona cu transplante di riñon. Dokter Romeo Kock, nefrologo di hospital, a duna di conoce cu un delegacion completo a bini Aruba pa un bishita di trabou consistiendo di diferente specialista hunto cu profesor Frederike Bemelman cu ta internista – nefrologo y alabes ta encabesa e programa di transplante di riñon na Amsterdam UMC. El a bin c’un grupo di cinco colega pa mira e pashentnan y brinda informacion di transplante di riñon. Desde 2004 entre 40 pa 50 pashent a bay Hulanda pa transplante di riñon. Desde e tempo ey algun persona a haya riñon di un donante cu a fayece via Euro Transplant. Tambe a manda pashent cu a bay cu nan mesun donante, esta den forma di un “levende donor” cu por ta un famia of un conoci cu a bay eynan pa duna e riñon. Durante e bishita di e team di UMC a controla pashentnan cu tin duda y pa evalua hunto cu nan, si ta un bon idea pa haci un transplante. Profesor dokter Frederike Bemelman, internista-nefrologo, lider di e team transplante di riñon UMC, ta contento di por a topa cu pashent y tambe e enfermeronan. Di e forma aki por garantisa cu nos trahamento ta intensive mas ainda. Asina ey, un biaha mas, por actualisa e acuerdo di cooperacio cu tin cu HOH. Si conoce e caranan, ta mas facil pa comunica y sa por ehempel con a sigui cu e pashent. Tambe kico ainda mester pasa prome cu e pashent ta cla y despues di transplante pa sigui cu e cuido specialisa, den cual ta necesario pa mantene un contacto estrecho cu pashent y e dunadonan di cuido. Dokter Bemelman a splica cu sa pasa cu despues di transplante e pashent mester regresa Amsterdam pa un tempo, pa ricibi extra terapia. E meta ta pa na final ora di ta bek na Aruba, pa tin un bida nobo. E indice di exito di transplante ta hopi halto. Bisando esaki, nuebe di dies ta bay bon cu e transplante, pero ta nifica cu desde trempan mester informa nan bon di tur e posibel retonan cu por topa cu ne despues di transplante y pa purba evita esey. Un transplante di riñon di un persona cu a fayece ta brinda un otro persona mas of menos diesdos aña mas di bida. E por bay largo of cortico, pero e calculacion ta diesdos aña. Mientras transplante di riñon di un donante na bida, por bay te diesocho aña. E resultado ey ta mas miho, pero mester mira bon si tur esey ta posibel. Horacio Oduber Hospital ta contento cu e acuerdo di cooperacion estableci pa hopi aña caba cu Amsterdam UMC. Como un isla chikito cu recursonan limita, ta casi imposibel pa por ofrece tur tipo di cuido. Ta p’esey ta importante pa por conta cu sosten y cooperacion di institutonan grandi y renombra di Hulanda. Y tur esaki na beneficio di e pashentnan di riñon.

