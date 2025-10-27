Durante e prome siman di oktober un delegacion di e schisisteam di UMC St. Radboud Nijmegen a bishita Aruba pa di shete biaha. Horacio Oduber Hospital tin ya pa hopi aña un cooperacion estrecho cu e team di UMC St. Radboud Nijmegen y esaki un bes mas tabata exitoso. E meta di nan bishita ta pa brinda e experticio specifico di cuido super specialisa pa muchanan cu tin un of otro forma di schisis na Aruba y treciendo nan Aruba por preveni unda posibel traslado medico pa exterior.
Durante e siman aki a mira den forma di consulta 30 pashent entre 0 cu 22 aña di edad cu tin un of otro forma di schisis y banda di esaki tambe a haci operacionnan di e kaak y tambe e parti patras di e garganta yama “farynxachterwand”.
“Na Aruba tin basta mucha cu tin schisis y durante e bishita aki e dokternan ta controla e muchanan pa sa con ta bayendo, e desaroyo y tambe ki tratamento nan tin mester ainda. Y e aña aki ta uno unico pasobra a logra haci un operacion pa prome biaha cu ta unda a cera e kaak di dos mucha y tur cos a bay super, “ Dr. Wicha Wever, pediatra a conta.
E operacion pa cera e kaak ta importante pasobra esey ta e ultimo buraco entre boca y nanishi. “Pa e operacion aki ta haci uzo di e weso di e pashent mes. Ta haci un apertura chikito den e boca di e pashent y ta saca un parti chikito di e weso for di e cachete. Djey ta midi y saca e grandura exacto y pone den e kaak,” dr. Marloes Nienhuijs, kaakchirurg-schisischirurg UMC St. Radboud Nijmegen a conclui. Y awo cu e operacion aki a tuma luga exitosamente, pa medio di beugel por logra pa tur djente keda nechi y hunto.
E schisisteam su miembronan cu hopi experiencia for di Nijmegen ta consisti di dr. Marloes Nienhuijs, kaakchirurg-schisischirurg, dr. Veronique Borstlap – Engels, orthodontist y Marjan Kloen cu ta verpleegkundig schisis consulent. Y na Aruba e team aki ta wordo reenforsa cu specialistanan local cu ta dr. Wicha Wever, pediatria, dr. Steve Cabenda, KNO arts, dr. Howard van Niel, ciruhano plastico, Fabiola Jansen, logopedista y dr. Elvinia Croes, orthodontist.
Por ultimo, dr. Wever den nomber di e pashentnan y di HOH ta desea di gradici e team di Nijmegen mirando cu e cooperacion aki ta hopi bunita pa e muchanan di Aruba. Y alabes ta spera cu den e siguiente añanan por sigui traha hunto na bienestar di comunidad.