Recientemente e Comision Fiho di Salud di Parlamento di Aruba tabata di bishita na Horacio Oduber Hospital (HOH). Durante e bishita, e parlamentarionan a ricibi un actualisacion detaya tocante e desaroyonan reciente na Hospital y e futuro di HOH. E comunidad di Aruba y tambe pashenten di nos islanan BES por nota e gran crecemento den e cantidad di servicionan adicional cu ta ofrece y alabes e calidad di servicio cu a sigui eleva durante e ultimo añanan.

Jacco Vroegop, Presidente di Hunta di Directiva di HOH a comparti cu e comision unda HOH ta na e momentonan aki, unda kier yega den futuro cercano y tambe riba termino largo. Tambe a duna nan un bista riba tur e necesidadnan cu tin actualmente cu tur e cambionan cu ta tumando luga riba tereno tradicional y innovacion. Vroegop a referi na innovacionnan manera robotchirurgie y uzo di Inteligencia Artificial, pero tambe na desaroyonan social cu tin impacto riba e sector di salud, manera e situacion di esnan indocumenta cu ta den proceso di legalisacion.

Reto y oportunidad

E discusion a inclui e tema importante manera ‘vergrijzing’ di nos poblacion y e reto pa atrae y retene personal medico y no medico den un contexto financiero desafiante. “Nos a combersa tambe riba e construccion, cu a mira hopi cambio y a conoce hopi desafio tambe,” Vroegop a agrega.

Compromiso pa sigui mehora

E Presidente di Hunta di Directiva a enfatisa su orguyo pa e logronan cu HOH tin te cu awo y a afirma: “Den e proximo siman y lunanan nos lo sigui traha p’un miho hospital ainda,” Vroegop a splica.

A destaca proyectonan manera e Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT), locacion nobo den futuro cercano pa Clinica di dialisis, y tambe cu HOH tin un sala di endoscopia nobo cu ta conta cu ekipo nobo. Tambe a conta di e plan pa habri un centro di rehabilitacion cu lo tin efecto positivo riba calidad di bida di pashentnan cu por ehempel a sufri di un stroke of a haya nan mes den un accident.

Colaboracion continuo cu Parlamento

Gregory Croeze, miembro di Hunta di Directiva, a expresa cu e reunion tabata hopi interesante. E comision a haci hopi pregunta al caso tocante por ehempel e centro di rehabilitacion y e proyecto di dialisis cu lo cuminsa pronto. Croeze a resalta su satisfaccion pa e interes cu e parlamentarionan a demostra y a propone pa sigui tene e tipo di reunionnan aki, pa sigura un intercambio constante di informacion y ideanan entre Parlamento di Aruba y HOH.

Recorido y futuro cooperacion

E Parlamentarionan a ricibi un recorido den hospital pa asina nan por mira mas di cerca kico hospital ta nifica pa Aruba y tabatin e oportunidad pa haci mas pregunta na e personal di hospital mes. Por ultimo, Hunta di Directiva di HOH ta desea di gradici e Parlamentarionan pa nan tempo y e interes demostra den HOH y ta spera cu por sigui traha den bon cooperacion pa asina hunto eleva e calidad di cuido na Aruba.