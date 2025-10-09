Horacio Oduber Hospital (HOH) ta informa e comunidad di Aruba tocante e situacion actual di e sistema di koeling centralisa na Toren B, entre otro departamento di Emergencia (SEH), departamento di Maternidad y departamento di Mucha.
Actualmente nos ta experiencia problema tecnico cu e sistema di koeling, cu tin como consecuencia cu friamento riba prome, di dos y di tres piso ta limita. Esaki lo por causa molester pa nos pashentnan interna, pero tambe nos bishitantenan y nos coleganan cual nos ta lamenta profundamente.
Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA), responsabel pa e edificio y instalacionnan tecnico, ta trahando hunto cu nan contratista riba un solucion structural. Mientrastanto, HOH a instala temporalmente unidadnan di airco externo den Toren B pa asina baha e temperatura y limita e molester cu e por causa pa pashent y personal di HOH.
Salud y bienestar di nos pashentnan y nos empleadonan ta central y aunke tin hopi reto ultimamente cu e temperaturanan haltisimo, esta hopi calor pafo, nos ta tuma tur medida necesario pa limita e efecto.
Ta pidi comprension y confianza di parti di comunidad mientras nos ta sigui traha di cerca cu SOGA y nan contratista pa logra drecha e sistema di koeling. HOH di su banda manera semper ta compromete pa sigui brinda e servicio di calidad manera comunidad ta custumbra den un ambiente mas comodo cu ta posibel.