Ultimo dianan a ripara cu pashent ta yega cu sintoma di covid of cu a test positivo pa covid-19 na departamento di emergencia. Nos t’ey pa brinda cuido di emergencia pero semper mester tene bon na cuenta y salvaguardia salud di tur pashent na departamento di emergencia y alabes cuida e personal pa nan por sigui brinda cuido di emergencia durante dianan di fiesta.

Pa evita contagio por fabor sigui e siguiente pasonan:

Ora bo persona tin sintoma di COVID19 por fabor:

yama bo docter di cas (pa casonan agudo e number di emergencia di bo docter di cas) of

registra pa haci e test via http://covid19test.healthapp.aw of

yama 2800101

Despues di test mester warda resultado na cas.

Pa personanan positivo cu ta den isolacion na cas y nan situacion ta empeora por fabor yama bo docter di cas durante ora di trabou y pa casonan agudo e number di emergencia di bo docter di cas.

Tur dia den siman entre 19:00-7:00 e servicio di docternan di COVID via e number di telefon: 166

Weekend y dianan di fiesta 24 ora disponibel via number di telefon: 166

Si bo docter di cas ta haya necesario pa wordo admiti na Hospital lo regla un ambulance pe pashent.

Ban keda cuida nos mes y nos sernan keri pa asina por pasa un felis temporada di fin di aña!

