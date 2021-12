Anualmente Dr. Horacio E. Oduber Hospital Hospital ta hasi un analis di bishitantenan cu a acudi na departamento di Emergencia durante e dianan di fiesta. E aña aki tabatin 319 pashent cu a acudi pa sea ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia of dokter na warda. Aña pasa tabata 284, na aña 2019 tabatin 332 y na 2018 esaki tabata 287 hende.

E analisis a cuminsa dia 24 pa 6am y a termina dia 27 di december pa 6 am. Di e 319 persona un total di 113 persona a ricibi atencion na departamento di Emergencia cual 58% ta femenino. Aña pasa esaki tabata 135 pashent, pues ta menos e aña aki. E edad di mas chikito cu a atende e aña aki ta un baby di 5 dia y e pashent di mas grandi tabatin 90 aña. Y alabes e edad averahe cu a ser atendi tabata 39,5 aña di edad.

Ta interesante tambe pa analisa e motibo di bishita durante e fin di siman di Pasco. Di e 113 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia 30 tabatin herida di cual 5 di nan tabata involucra den un accident di trafico, 2 persona den incidente di violencia y 23 persona cu otro tipo di trauma. E e otro pashentnan a yega pa motibonan cu no tin di haber cu traumanan fisico manera por ehempel dolor na pecho, dolor di stoma, reaccion alergico, un of otro infection, falta rosea etc.

Di e 113 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia un total di 30 pashent a ser admiti den Hospital. E pashent di mas chikito admiti den Hospital tabatin un edad di 8 aña y e edad di mas halto admiti ta 89 aña. Alabes mester bisa tambe cu 43% di pashent admiti ta masculino.

Hospital sigur kier pidi tur hende pa bay poco poco e ultimo siman di 2021. E casonan a cuminsa subi y ta urgi tur hende pa mantene na reglanan di DVG di distanciamento social, evita aglomeracion, laba man frecuentemente y haci uzo bon uzo di mask den lugarnan publico.

Comments

comments