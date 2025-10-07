Horacio Oduber Hospital (HOH) ta contento di por comparti mas inovacion cu comunidad di Aruba. E biaha aki nos di HOH Aruba ta e prome den region di Caribe pa adkiri y uza e camera ultramoderno 3D di marca Olympus pa operacionnan laparoscopico. Loke ta haci e aparato aki asina avansa ta e e imagennan cu e ciruhano por mira den 3D durante un “kijkoperatie”. Beneficio ta un operacion mas preciso ainda, un operacion cu ta tuma menos tempo, pues lo baha e lista di espera, menos complicacion y un recuperacion mas lihe pe pashent. Cu e inversion aki ta eleva e eficiencia y calidad di operacionnan laparoscopico na bienester di e pashent.
Yuri Casseres, ciruhano y alabes miembro di Hunta di Directiva na HOH, ta splica cu e adkisicion di e camera avansa aki ta importante pa Hospital y comunidad di Aruba pasobra e lo por yuda reduci e lista di espera pa operacionnan laparoscopico cu ta un reto na Aruba. “E inversion di Hospital y AZV ta uno bon pa Aruba ya cu banda di esey, e calidad y eficiencia di e operacionnan ta subi.”
Recientemente ciruhano Justin Smit hunto cu e team di camber di operacion a haci algun di e operacionnan tipo ‘gastric bypass’ den presencia di personal di e compania Olympus. Nan tabata presente pa duna cualkier splicacion y contesta pregunta al instante durante e diferente operacionannan aki.
“E operacionnan a bay perfecto y mi ta mira un diferencia grandi. E aparato ta facil pa e usuario, pues no tin mester di training extensivo y tampoco ta dificil pa custumbra na e bista di 3D pa motibo cu e ta un vision suave y natural. Alabes ta keda e opcion pa cambia e vision bek pa 2D of pa ultra HD si acaso ta necesario. E percepcion di profundidad di e imagen di e camera ta tremendo paso por mira hopi mas detaye di e organonan den e curpa,” ciruhano Smit ta conta.
E camera avansa aki ta resulta uno exitoso y loke ta haci e momento aki mas special ainda ta cu HOH ta e prome pa region Caribe. Pa HOH ta importante pa sigui desaroya y innova pa brinda tur pashent un miho cuido na Aruba mes. Ademas, ta demostra e dedicacion di HOH pa cu su pashentnan y su compromiso na salud publico di Aruba.