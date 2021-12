Na 2010 a start cu un comision codigo proteccion di mucha na Dr. Horacio E. Oduber Hospital. Algo cu ta yena nos di orguyo mirando cu HOH tabata pionero den esaki na Aruba. Meta di e commission aki ta pa tin na prome luga banda di salud, e proteccion y siguridad di cada mucha cu yega Hospital como prioridad. Desde April 2021 e codigo di proteccion di mucha ta ancra den ley na Aruba y Hospital ta contento cu esaki a sosode pa nos isla. Recientemente a digitalisa esaki na HOH tambe y pues awo ta ful ekipa pe bienestar y proteccion di cada mucha cu yega cerca nos.

Na comienso a start c’un grupo chikito multi-disciplinario cu tabata consisti di dokter di mucha, gipsverbandmeester y medisch maatschappelijk werker. Antonetta Gomez, Medisch maatschappelijk werker na HOH, a duna di conoce cu awendia, 10 aña despues, e grupo a crece y banda di su persona como trahado social, tin dos pediatra, gipsverbandmeester, psicologo di mucha, psikiatra di mucha, dokter di emergencia di hospital y tambe un vertrouwensarts.Nan ta orguyoso di ta e prome cu a cuminsa traha riba un team multi-disciplinario cu ta traha pa proteccion di mucha.

Corine Linssen, medisch maatschappelijk werker, a duna di conoce cu na april 2021 na Aruba a ancra den ley e codigo di proteccion di mucha yHospital tambe tin cu traha segun e ley aki. Ta importante pa comunidad ta na altura di e procedura na HOH cu tin e bienestar di e mucha na prome luga.

Ora un mucha yega Departamento di Emergencia di HOH, tur colega eynan ta entrena pa scucha e storia cu e mucha ta conta y observa si esaki ta cuadra cu e herida of e enfermedad cu e la yega cune. Na momento cu ta sinti un preocupacion y e storia no ta cuadra cu otro, nan lo pidi conseho na comision proteccion di mucha di HOH. No mester tin miedo pa acudi cerca no sora cu un mucha ta malo pero ta importante pa tur hende ta bon na altura di e procedura aki. Importante ta cu e mucha mester keda sigur y esey ta meta primordial di comision codigo di proteccion di mucha.

