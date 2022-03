Tanto Horacio Oduber Hospital como tambe Stichting Bloedbank Aruba y LabHOH a participa den e evento di “Aruba One Healthy Day”. Durante e exposicion a suministra informacion riba e diferente funcionnan cu tin den un Hospital banda di enfermero y of dokter. Tambe a informa riba e academia di hospital y su proposito , mientras Stiching Bloedbank Aruba tabata brinda infomracion pa asina adkiri mas donante. LabHOH a duna diferente demonstracion di kico ta pasa den un laboratorio. Fabian Werleman di Stichting Bloedbank Aruba, a duna di conoce cu nan no a duda den participa pa no perde oportunidad pa recluta mas donante. E participacion a resulta hopi fructifero. E cantidad di donante na Aruba ta abou y p’esey ta necesario pa crece den number y momentonan asina ta importante pa t’ey presente. Nan a invita tur esunnan cu tabata na e evento pa inscribi pa bira donante. A informa cu riba e website Bloedbank Aruba por haya tur informacion ki ta e rekisitonan pa bira donante y con pa inscribe. Asina cu Stichting Bloedbank haya e informacion, ta tuma contacto cu e persona pa traha un cita y e proceso pa bira donante ta cuminsa. Cyrielle Diaz, Teamleider Pathologie LabHoH, a conta nos cu a splica durante e evento na tur interesado kico precisamente ta sosode den laboratorio cu e testnan, con nan ta procesa e sanger, pakico e ta importante pa saca sanger y controla anualmente.

Si un persona a bay sala di operacion y a saca su apendix, laboratorio ta demostra kico ta pasa y con nan ta analisa esaki bou di e microscop. Participantenan na e exposicion a haya e splicacion masha interesante, pasobra ta algo cu nunca nan no a mira, paso esaki ta e trabou “behind the scenes”. Durante e evento, LabHOH a presenta cu diferente folder pa demostra cu apart di testnan di sanger, cu nan ta haci DNA test tambe. Hopi biaha kier haci un vaderschap onderzoek, cu LabHOH mes por haci aki na Aruba. A splica tambe di un otro test cu ta e IUI (Intra-Uteriene Inseminatie) cu ta bay den cooperacion cu ginecologo, haci specialmente pa hende muhe cu tin problema pa por sali na estado. LabHOH ta e unico laboratorio na Aruba cu ta ofrece e posibilidad ey. Darlene Laveist, Jr. Recruiter na Departamento di Recurso Humano (HR) tabata orguyoso di por a forma parti di e Aruba One Healthy Day den Cas di Cultura pa por a brinda informacion di tur funcion cu tin na hospital, pero na mes momento a suministra informacion di kico tin di ofrece na HOH Academy. Ey a enfoca riba e hobennan cu ainda no sa ki profesion nan kier bay studia. A brinda informacion di hospital, e nivel di educacionnan, rekisito di funcion cu ta pidi pa asina nan tin mas informacion ki escogencia nan por haci pa futuro. P’e funcionnan disponibel na hospital semper por subi website www.arubahospital.com. Aki por haya informacion di tur funcion disponibel. Tambe por tuma contacto cu [email protected] y ta specifica cua funcion bo kier mas informacion di dje.

