Riba Dia di Mama, Horacio Oduber Hospital (HOH) tabatin e honor pa yama bon bini na Minister-President di Hulanda, sr. Dick Schoof, cu a bishita entre otro isla di Aruba pa un bishita di trabou. E bishita aki ta enfatisa cu HOH no ta solamente crucial pa Aruba, pero tambe tin un gran importancia den region y pa Hulanda. E storia di exito, di con a bolter un panorama di perdida pa ganashi, ta demostra e nivel halto di eficiencia y profesionalismo cu ta traha eyden.

Durante e bishita, Minister-President Schoof a ricibi un presentacion di sr. Jacco Vroegop (Presidente di Hunta di Direciva di HOH) y sr. Gregory Croeze (Miembro di Hunta di Directiva) cu a conta poco di HOH, nos hendenan y diferente data cu ta demostra e trabou cu HOH ta brinda. Un di e temanan clave tabata e vision di HOH: “Accesible Healthcare for Everyone”, destacando e compromiso di calidad pa tur hende, sin importe ken bo ta of di unda bo ta bin. Tambe dr. Bert Rodenburg y dr. Yuri Casseres a duna splicacion di e diferente proyectonan importante y retonan cu hospital ta enfrenta. Ademas, a atende e importancia di mantene personal actual pero tambe e escasez cu ta reina mundial. Tambe a papia di crea mas espacio pa educacion di e nursenan, studiante di medicina y specialistanan medico na Hulanda pa asina pa asina combati e falta di personal den cuido. Aruba no ta conta cu suficiente personal den cuido, y pues ta keda depende di personal di afo.

Un punto importante cu a surgi durante e reunion tabata e apelacion na Gobierno di Hulanda pa yuda cu acceso completo na e mercado di medicina Hulandes, cu actualmente ta restringi pa islanan caribe Hulandes, excepto Boneiro. Segun Vroegop, e acceso aki lo beneficia nos pashentnan di Aruba pasobra e lo duna nan un palet di remedi mas completo, cu acceso mas rapido y alabes e prijs miho prijs. E acceso aki ta forma parti di ta un Reino Hulandes uni, segun Statuut di e Reino, y lo beneficia no solamente Aruba, sino tambe Corsou y Sint Maarten.

Durante e recorido corto Minister-President a haya informacion directo di diferente profesionalnan na departamento di Cuido Intensivo y tambe na departamento di Emergencia. Mirando cu tabata dia di mama Minister-President Schoof tambe a brinda un regalito chikito na algun colega mama presente como muestra di aprecio.

E bishita informativo a demostra un compromiso sincero di señor Schoof. Vroegop tabata hopi satisfecho cu e dialogonan habri y construktivo, y ta mira bek riba e bishita cu un sentimento positivo.