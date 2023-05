Den cuadro di e cooperacion entre Horacio Oduber Hospital (HOH) y AMC Amsterdam a pone un paso importante pa medio di un ‘omgekeerde uitzending’. Den e caso aki e pashent no mester a bay den exterior pa wordo opera, sea Hulanda of Colombia, sino a regla pa esaki pasa akinan mes. E ciruhano specialisa a bula bin Aruba specialmente pa haci e operacion aki na HOH. Door di recupera na Aruba mes den su propio ambiente, cual ta mas agradabel, e pashent no solamente ta recupera mas lihe pero tambe ta percura pa un reduccion drastico den gasto. E tipo di operacion aki ta rekeri un recuperacion largo cu ta trece gasto halto pa motibo cu e pashent normalmente mester keda den exterior pa un tempo largo.

Ciruhano prof. dr. Marja Boermeester di AMC Amsterdam ta conta cu e operacion a cana manera a spera. “Tabatin un ‘mesh’ di barica infecta cu tabata pega na e tripanan. Naturalmente bo kier spaar mas tripa cu ta posibel pues den e prome oranan durante e operacion nos a percura mastanto pa kita tripa for di e ‘mesh’. Unda cu tin crecemento paden y buraco den e tripa, esey nos ta kita. Despues e conexion di tripa ta wordo poni y e barica reconstrui. Esaki nos a haci cu pa medio di e ‘mesh’ nobo unda cu e propio celnan di curpa lo crece bek”, asina prof. dr. Boermeester ta conta. Esaki te prome biaha cu e tipo di operacion aki ta wordo haci na HOH hunto cu dr. Justin Smit y e team di camber di operacion cu un resultado exitoso. “E oportunidad cu mi a haya pa haci esaki na Aruba ta hopi special y mi ta agradecido pe. E preparacionnan a bay bon, e cooperacion tabata leuk y tur cos tabata posibel na OK. Mi no a spera esaki y ta encanta y contento di por a haci esaki na y pa Aruba”, segun prof. dr. Boermeester.

Ciruhano dr. Justin Smit di HOH ta splica cu a tuma luga e concepto di “omgekeerde uitzending” pa un operacion di barica complica na Aruba: un operacion pa un infeccion di e ‘mesh’ den barica (poni pa un hernia). “Normalmente nos ta manda un pashent asina pa exterior pa un tempo hopi largo y cu gasto hopi

halto. E biaha aki a dicidi, hunto cu HOH y e seguro UO AZV, pa yuda e pashent akinan na Aruba mes y a trece un ciruhano specialisa di Hulanda pa haci esaki. E operacion tabata exitoso y a dura manera custumber casi 6 ora. Nos tabata bon prepara. Casi tur instrumento tabatin den HOH caba. E unico cu mester a pidi di

pafo ta un ‘mesh’ specifico pa e tipo di operacionnan aki. Esaki nos a haci basta tempo di antemano pa asina por a planea e operacion aki debidamente. Mi kier gradici Hunta di Directiva di HOH, UO AZV, AMC Amsterdam y specialmente profesor dr. Boermeester pa e colaboracion y pa por a logra haci esaki posibel pa

Aruba, pa nos propio pashentnan.

E operacion cu a tuma luga awe hunto cu AMC ta unico y prome pe isla aki, director di HOH drs. Jacco Vroegop ta informa. “Ta pa prome biaha un tipo di operacion asina ki a tuma luga na Aruba. Cu un pashent mester di e operacion aki tampoco ta pasa frecuente na Aruba dus e ta bon pa laga un persona cu ta

custumbra cune haci esaki. Normalmente e pashent aki lo wordo manda pa exterior y lo pasa lunanan te hasta un aña pafo di su propio isla y ambiente. Mi ta masha contento cu atrobe a logra realisa trece cuido pa Aruba. Door di trece conocemento y experiencia Aruba nos por a amplia nos servicio ofreciendo mas cuido atrobe. Mi ta gradici cada un cu a contribui pa haci esaki posibel: e seguro AZV, AMC Amsterdam y tambe nos team di ciruhanonan. Danki na nan conocemento y experiencia y alabes cooperacionnan estrecho cu tin cu coleganan na Amsterdam esaki por a wordo realisa pa nos pashentnan na Aruba mes. Felicitacion ta bay na ful e team!”, vroegop a termina.

Atrobe un momento importante pa Hospital y Aruba haciendo operacionnan posibel na Aruba mes na luga di mester manda pashent afo unda nan lo mester a keda leu di nan isla y sernan keri pa lunas. Ricibi cuido na nos isla mes ta danki ne cooperacion cu Hospital tin cu AMC Amsterdam. E ta demostra atrobe cu

colaboracion ta importante y ta un paso grandi un bes mas cu HOH ta dal pa sigui traha duro y eleva calidad di cuido pa comunidad di Aruba.