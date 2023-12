Anualmente Horacio Oduber Hospital Hospital (HOH) ta haci un analis di bishitantenan cu a acudi na departamento di Emergencia durante e dianan di fiesta. Dianan di fiesta unda cada colega ta traha duro pa asina atende tur pashent cu yega cu un of otro problema medico na departamento di emergencia. Na prome lugar HOH kier gradici full e team aki cu a traha incansablemente durante e dianan di Pasco.

Por bisa compara cu otro añanan e aña aki tabatin un cantidad averahe di pashentnan cu a acudi na nos departamento di emergencia. Un total di 352 pashent a acudi e aña aki pa sea ricibi atencion medico na Departamento di Emergencia of na dokter na warda. Aña pasa tabatin 404 persona cu a acudi, na aña 2021 tabatin 319 persona, na 2020 tabatin 284 persona y na 2019 esaki tabata un total di 332 persona.

Mescos aña pasa, e analisis a cuminsa dia 24 di december pa 6am y a termina dia 27 di december pa 6 am. Di e 352 persona un total di 175 persona a ricibi atencion medico na departamento di Emergencia cual ta practicamente mita di e cantidad cu a presenta. Di e 175 pashentnan cu departamento di Emergencia a atende 56% ta femenino. E edad di mas chikito cu a atende e aña aki ta un baby di 20 dia y e pashent di mas grandi 95 aña. Y alabes e edad averahe cu a ser atendi tabata 44,1 aña di edad.



Ta interesante tambe pa analisa e motibo di mester acudi na departamento di emergencia. Di e 175 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia 55 tabatin un of otro lesion di cual 4 tabata involucra den un accident di trafico, 3 persona conecta cu incidente di violencia y 2 di intoxicacion. Otro motibonan pa acudi tabata pa dolor na pecho, dolor di stoma, sacamento, reaccion alergico, infeccion, falta rosea etc.

Di e 175 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia un total di 33 pashent a ser admiti den Hospital. Di e 33 pashent cu a wordo admiti, 48% ta masculino y e grupo di edad mas comun cu ser admiti ta di 65 aña bay ariba cu un porcentahe di 64%.

Nos departamento di Emergencia t’ey pa tur emergencia y nos Huisartsenpost (HAP) t’ey pa casonan cu no por warda te cu e siguente dia pa wordo atendi door di bo dokter di cas. Akinan bo lo por discuti bo condicion medico cu un dokter di cas. E dokter di cas lo por controla y haci un check-up. Si ta necesario, por receta remedi na e pashent. Tene na cuenta cu na HAP no ta saca sanger, haci un echo of un CT-scan y tampoco por manda bo pa un oficina di specialista.

Hospital kier pidi tur hende pa bay poco poco e ultimo siman di 2023. Cuida bo mes, cuida otro y bo salud y corda cu bo tin un famia cu ta stimabo ta wardabo na cas. Y si encaso bo mester di asistencia medico corda tambe cu nos famia di HOH semper t’ey!