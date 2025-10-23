Horacio Oduber Hospital (HOH) ta comparti cu comunidad di Aruba e cifranan di september creando asina confiansa, transparencia y conscientisacion. E cifranan aki di HOH Aruba pa loke ta luna di september 2025 ta un indicacion di cuanto pashent Hospital ta atende mensualmente, e promedio di estadia di pashent na HOH, cuanto operacion ta tuma luga, cuanto test diagnostico departamento di radiologia ta haci y mas. Tambe nos ta cuminsa comparti e cifranan cu comunidad cu e meta pa conscientisa comunidad cuanto pashent no ta yega nan consulta cerca specialista emplea pa HOH y tambe cuanto pashent no ta yega nan cita na departamento di radiologia.

Na luna di september a hospitalisa 851 pashent di cual 54.4% tabata admision di emergencia. E promedio di duracion admiti na HOH na luna di september tabata 3.6 dia. Ocupacion di cama na luna di september tabata 74% cu ta mas abou cu luna di september 2024 (87.8%). Un total di 643 cirugia a tuma luga den nos salanan di operacion cu ta mas halto cu september 2024 (579 operacion).

Departamento di Emergencia a atende na luna di september 2693 pashent y a nace na luna september 33 baby mucha homber y 35 baby mucha muhe (total 68 baby). Y Bloedbank Aruba a conta un total di 170 donacion di sanger na september.

Specialistanan den servicio di Hospital a haci un total di 7512 consulta cu pashent y interesante pa menciona ta cu 1239 pashent (14%) no a yega nan consulta na september . Pa esaki por tin diferente motibo manera e pashent a lubida di atende su cita, porta e no por a yega pa via di transport, porta e pashent tabata admiti den hospital of porta e pashent no a cancela su cita of otro motibo. Departamento di radiologia a haci un total di 5514 test manera CT scan, MRI, echo etc. y tambe lamentablemente un total di 91 pashent no a yega nan cita pa haci nan test. Pa loke ta order di laboratorio tabatin un total di 16012 peticion cu a drenta. Y na luna di september 872 pashent a sali for di Hospital pa regresa nan cas.

Diariamente mas di 1200 empleado di HOH ta haci nan esfuerso pa brinda cuido continuo na nos pashentnan cu ta nos prioridad y ta recorda comunidad cu den cualkier momento no lubida cu HOH semper t’ey.