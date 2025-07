Depues di seis aña team organisado di Horacio Oduber Hospital (HOH) a trece bek e tan gusta campeonato di softbal Copa Gubernamental/ Comercial 2025. Durante dies dia largo diesdos team gubernamental y seis team comercial a bataya cu tribunanan yen di fanaticada y ambiente sin igual. Coleganan di tur skina a bini hunto pa apoya y disfruta di e campeonato aki cu tabata patrocina pa HOH conhuntamente cu Balashi. E evento a ranca sali dia 19 di juni y a culmina 29 di juni na Kudawecha Ballpark. Durante e ceremonia di clausura a anuncia diferente premiacionnan cu a ser otorga pa entre otro Minister di Deporte, sra. Gerlien Croes conhuntamente cu Jessica de Veer di Balashi Aruba y Gregory Croeze di Hunta di Directiva di HOH.

Pabien ta bay na e team di Setar NV cu a bay cu e premio di Campeon gubernamental y tambe na e team di Korps Politie Aruba (KPA) cu a bay cu e premio di Sub-campeon. Pa loke ta premiacion di e categoria comercial Inmenza construction a bay cu e titulo di Campeon y De Palm Tours cu e titulo di Sub-campeon. E best pitcher comercial a bay pa Franscheska Diaz di De Palm Tours y best pitcher gubernamental a keda den persona di Rosindo Wever di AAA. Champion batter comercial a bay pa Junairo Quant di De Palm Tours y champion batter gubernamental a keda den persona di Jomark Flanegin di Cuerpo Especial Arubano. Tambe no por keda sin menciona Slugger comercial/gubernamental cu a bay pa Pieter Juciendly di Cuerpo Especial Arubano. Por ultimo a anuncia cu MVP comercial a keda den persona di Ramon Bozo di Inmenza Construction y MVP gubernamental a bay pa Marvin Ras di Setar NV.

Gregory Croeze, Miembro di Hunta di Directiva di HOH, a expresa cu hopi alegria cu na momento cu a acerca nan pa organisa e evento di Copa Gubernamental/ Comercial 2025, no a pense dos biaha y a bula aden mesora. Hunta di Directiva a sostene e torneo aki completo y ta hopi contento cu a logra trece un fanaticada grandi di tur skina di Aruba riba veld di Kudawecha. Y HOH berdaderamente a demostra cu “Nos semper t’ey”, paso hopi hende di hospital tabata presente cu nan famia sea pa apoya of yuda den e evento mes pues un exito rotundo.

Dave Laclé a tuma un momento pa gradici e Hunta di Directiva di HOH cu a kere den e comision pa organisa e torneo tan gusta aki cu ta trece hopi hende hunto banda di ta promove deporte. Ademas a duna un danki special na e comision completo cu tin un aña ta prepara pa haci e torneo aki posibel y banda di nan tur persona cu a traha duro durante e dies dianan aki cu tabata oranan largo despues di trabou.

Awo e reto ta bay pa Setar NV, mirando cu na aña 2026 ta den nan man pa organisa e Copa Gubernamental/ Comercial 2026. Danki na un y tur un bes mas y nos ta wardabo na aña 2026!