Siman pasa a tuma luga un paso importante pa futuro den educacion na Aruba mes entre HOH Academy di Horacio Oduber Hospital (HOH) y Universidad di Aruba unda a logra firma un Memorandum of Understanding (MoU). Pa trece educacion medico riba nivel di HBO y pa garantisa e calidad di enseñansa HOH a mira e oportunidad pa traha hunto cu Universidad di Aruba pe studiantenan interesa por sigui nan estudio specialisa den cuido medico na Aruba mes.

Lenie Denteneer, Manager HOH Academy, a splica cu hopi di e estudionan necesario riba nivel halto no ta acesibel na Aruba. Pues ta busca enseñansa di afo y esey ta nifica cu HOH Academy ta dependiente di otro institutonan educativo. Sin lubida cu hopi biaha ta les online orarionan di anochi mirando e diferencia di orario cu Hulanda. Ademas, mirando cu e lesnan ta via laptop e ta influencia e interaccion y comprendimento tambe.

Cu e MoU aki a crea posibilidad pa maestronan local duna les. Esaki lo trece cune mas conexion cu e studiantenan y e contenido di e lesnan tambe ta adapta na locual mester pa Aruba. Si e alumnonan no ta compronde algo e prome biaha, un maestro por brinda un tiki extra contexto den nan propio idioma. Ta convenci cu esaki ta trece mas oportunidad den enseñansa y un efecto grandi riba e calidad di les y e aplicacion den practica na Aruba. “Mi ta hopi contento cu e MoU aki y cu orguyo ta informa cu ya caba na september por cuminsa cu dos specialisacion di enfermera na Universidad di Aruba, esta di Intensive Care y di Emergencia,” Denteneer a conclui splicando.

“E partnership cu HOH Academy a firma cu Universidad di Aruba ta demostra cu ambos a haci hopi progreso den e ultimo añanan y cu kier sigui construi hunto riba e futuro di cuido di salud na Aruba y cu lo percura pa brinda mas educacion pa studiantenan di Aruba. E paso aki no ta conta solamente pa HOH, pero tambe pa otro instancianan den cuido medico manera ImSan y RESPALDO,” Jacco Vroegop, Presidente di Hunta di Directiva a termina bisando.

Enseñansa continuo ta un di e pilarnan clave na HOH y pues ta nifica cu ta sigui inverti den educacion continuo di nan empleadonan pa asina nan haya oportunidad pa crece den e profesion cu nan ta desea. Sra. Sue-Ann Lee, rector na Universidad di Aruba; “Esaki ta bay man den man den nos vision cu ta ‘lifelong learning’. Nos ta contento di por amplia nos pakete di educacion y ta sigura cu studiantenan nan educacion realmente tin balor y lo wordo acredita.”

“Mi ta sumamente orguyoso di un otro paso bunita pa e cuido medico y pa e futuro di Aruba”, Jacco Vroegop a termina bisando. Masha pabien Aruba!