Den un mundo marca pa e retonan global creciente for di tensionnan geopolitico te na e efectonan continuo di cambio di clima, preparacion y colaboracion ta mas importante cu nunca pa ta prepara. Siman pasa, Horacio Oduber Hospital (HOH) tabata anfitrion di un reunion di coordinacion clave enfoca riba reaccion di emergencia di cuido medico den henter Caribe Hulandes. Un reunion entre diferente representatnte den reino Hulandes cu ta forma parti di e grupo di trabou cu ta hiba e nomber di Healthcare Emergency Preparedness & Response (HEPR).
E sesion a trece e representantenan di Ministerio di Salud, Bienestar y Deporte (VWS) di Hulanda, Nacionnan Uni y e profesionalnan di cuido di salud di islanan bisiña hunto pa asina revisa y fortalece e strategianan di reaccion na crisis colectivo.
“Lamentablemente, crisisnan semper lo existi un caminda na mundo y como hospital, nos mester ta cla pa cualkier tipo di emergencia. “Nos ta haci esaki conhuntamente, cu e partnernan local manera e organisacion di crisis di Aruba y regionalmente a traves di e grupo Healthcare Emergency Response Preparedness, conoci como HERP,” segun Jacco Vroegop, Presidente di Hunta di Directiva di HOH.
HERP, estableci den colaboracion cu VWS, ta fungi como un red vital cu ta conecta e institutonan di cuido medico den henter Caribe Hulandes. E grupo ta percura pa den tempo di crisis, manera durante e pandemia di COVID-19, por coordina e recursonan, pashentnan y personal eficientemente entre e islanan.
Durante e bishita, e participantenan a repasa protocolnan conhunto y scenarionan operacional, discutiendo con Hulanda y e islanan por sostene otro miho ora confronta un emergencia. E discucionnan a enfatisa e elementonan practico manera mudamento di pashent entre islanan, alocacion di recurso y mecanismonan di sosten mutuo.
“Ta importante pa nos tene e relacionnan aki activo y compronde kico cada un di nos por ofrece. Si un crisis yega na un isla, nos tur mester ta cla pa yuda. Hulanda ta hunga un rol esencial como nos liña di bida pa hende, suministro y remedinan y ta esencial pa e asociacion aki sigui crece.” Vroegop a agrega.
E reunion a enfatisa un compromiso comparti entre e islanan di Caribe Hulandes y Hulanda pa keda vigilante, bon coordina y resiliente pa enfrenta futuro emergencianan den cuido di salud.