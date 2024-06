Departamento di HOH Academy di Horacio Oduber Hospital (HOH) a organisa un rondleiding specialmente p’e studiantenan di Colegio Nigel Matthew en conexion cu e programa “In the picture” di fundacion JA IK ARUBA. E vision di fundacion JA IK ARUBA ta coincide cu e vision di e programa continuo di HOH Academy “HOH inspires” cual ta pa inspira y educa hobennan di e diferente profesionnan medico cu tin. E grupo di 10 studiante a siña tocante diferente trabounan cu tin na e departamentonan di dialisis, radiologia y tambe sala di operacion/anestesia.



Un mainta educativoE programa a start den e leslokaal di HOH Academy na unda a duna demostracion y amplio splicacion tocante kico ta pasa den sala di operacion. Entre otro a splica ki tipo di funcion tin manera un ‘ok-assistent’, un ‘anesthesieverpleegkundige’, un ciruhano y hasta ‘magazijnbeheerder’ y kico nan ta haci. A duna demostracionnan practico y hasta nan a haya chens di por bisti paña special di sala di operacion. Na departamento di dialisis nan a haya informacion tocante kico ta dialisis, e trabou di un ‘dialyseverpleegkundige’, e mashinnan pa e diferente tipo di dialisis y cambionan den e bida di e pashent cu ta dialisa.

Por ultimo a pasa na departamento di radiologia unda nan a ricibi informacion di e diferente tipo di aparatonan y sistemanan cu ta uza pa saca potret di e curpa pa diagnostica, sea röntgen, MRI of CT. Na final di e mainta e hobennan mester a traha un presentacion, p’asina demostra kico nan a siña y kico nan ta pensa di e materia.

“Nos ta spera di por a brinda nan un dia yena cu inspiracion”, asina Lenie Denteneer, manager HOH Academy, a expresa.



InspiracionE studiantenan di Colegio Nigel Matthew a keda encanta cu e mainta educativo aki. Studiante Joshua Croes a expresa cu el a siña hopi cos tocante e sala di operacion y ela haya esaki hopi interesante mirando cu su aspiracion ta pa bira un ciruhano. El a haya sa hopi mas tocante e hermentnan uza den sala di operacion y tambe tocante e stress cu un ciruhano por pasa aden.Studiante Alan Zara tambe tin e deseo pa bira un ciruhano. El a comenta cu el a siña bastante cos interesante tocante e sala di operacion pero tambe e riñonnan. E parti cu mas el a gusta tabata e sala di operacion door cu e tambe tin e deseo pa bira ciruhano.A pesar di no kier sigui den e ramo di medicina, studiante Victoria Uribe, ta di opinion cu ta “great” pa bishita diferente luga pa experencia diferente profesion y mira kico tur ta posibel.ColaboracionHOH Academy y e fundacion ta mira hopi talento na Aruba y p’e motibo aki a cuminsa traha hunto pa e talentonan mira tur e diferente posibilidadnan cu tin aki na Aruba mes pa loke ta profesion. Sr. Jalken Antonia, fundado y director di JA IK ARUBA a cuminsa cu e programa di “In the picture” unda cu hobennan ta siña etica laboral y liderazgo personal. Hopi hoben no sa ki pa haci den futuro y cu e programa aki nan ta bishita cada bes un otro compania cu un grupo di studiante. Asina hobennan por mira di cerca e diferente funcionnan den practica y kico ta importante na pia di trabou.

E alumnonan di Colegio Nigel Matthew ta gradici Hospital y JA IK ARUBA p’e bunita oportunidad pa mira diferente profesion den cuido medico. Un mainta cu tabata uno fructifero y cu sigur lo wordo ripiti mas biaha pa Hospital cu ta desea di atrae y inspira nos hobennan den comunidad pa loke ta un futuro carera den cuido medico.