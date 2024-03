Recientemente Horacio Oduber Hospital (HOH) a tene varios sesion di informacion tocante e estudio di Physician Assistant (PA). E estudio di PA ta uno bastante popular na Hulanda y sigur tambe uno interesante pa Aruba explora. Te na e momentonan aki no tin ningun Physician Assistant riba nos isla den e funcion aki. Departamento di HOH Academy hunto cu Geert van den Brink, coordinador di e Masteropleiding aki na HAN University of Applied Sciences na Hulanda, a duna informacion amplio di e trayecto y tambe e exigencianan pa por studia esaki. Alabes a duna informacion tocante e beneficio di tin e funcion aki na hospital y kico e ta nifica pa cuido medico en general.



Lenie Denteneer, manager HOH Academy, ta conta cu na momento cu e persona caba cu su estudio e lo por traha independiente pero tambe asisti un specialista ora mester y haci gran parti di e tareanan cu un dokter ta haci. Esaki lo por alivia cierto peso di e trabou cu e dokter of specialista ta haci. Asina por yuda tambe cu escasez di dokter cu ta un reto mundialmente. E ta sigui splica cu HOH Academy ta mira tremendo oportunidad den esaki pa esnan cu ya tin un educacion riba nivel di Bachelor den cuido pa sigui specialisa y asina crece den nan funcion y responsabilidadnan. Sin duda esaki ta un “win win” tanto pa e sector di cuido como tambe pa esun cu caba cu e estudio di PA.Experiencia studianteTe cu awo tin solamente un persona cu ta siguiendo e estudio aki na Aruba, esta Gianina de Freijtas cu actualmente ta traha na policlinica di ginecologia como “klinisch verloskundige/ echoscopiste”. “Mi a scoge pa e estudio di Physician Assistant mirando cu mi ta traha hunto cu un grupo di seis specialista cu ta atende cu pashentnan cu un indicacion medico. Mi kier tin mas conocemente y mas experiencia den mi carera y loke mi ta gusta di e estudio aki ta cu e ta un estudio amplio. Awo mi ta hayando experiencia di diferente specialisacion cu normalmente mi no ta custumbra cune,” asina Gianina ta splica. E colaboracion ta bayendo bon y cu un bes pa siman e tin scol marduga ya cu tin e diferencia den ora cu Hulanda. E ta poco pisa pero e ta contento cu e resultado.Miho calidad di cuido“E estudio aki ta dirigi na e cuido directo di e pashent. E ta un estudio specialmente pa esnan cu ta conta cu un estudio riba nivel di Bachelor y cu tin por lo menos dos aña di experiencia den un trabou cu tin contacto cu pashent. E estudio ta uno cu ta wordo realisa hunto cu e dunado di trabou, e studiante y e universidad. Tur tres ta colabora pa yega na un final na fabor di tur pa un balor agrega den cuido medico pe pashent,” segun Geert van den Brink. Parti di e stage ta sosode na hospital mes caminda e studiante lo haya experiencia practico y e parti di teoria como tambe habilidad e studiante lo siña via lesnan. E ta un combinacion entre estudio online y tambe fisico, pa cual e studiante lo mester bay Hulanda tambe algun bes pa aña.

HOH tin un necesidad grandi di personal specialisa di forma structural y esaki ta trece oportunidadnan unico pa atrae personal sea di Aruba mes of di exterior. Un otro paso padilanti pa loke ta adopta inovacion den educacion pa Horacio Oduber Hospital y Aruba.