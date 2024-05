Como gesto di profundo aprecio y admiracion, Horacio Oduber Hospital a celebra yena di color y briyo nan ‘Staff Appreciation Week 2024’. Si bo a bishita Hospital entre 6 te cu 13 di mei bo por a sinti alegria y mira hopi color na HOH, paso a transforma diferente parti di e edificio cu color y tambe dichonan positivo. Durante e siman aki a demostra e aprecio na cada un di e 1200 empleadonan di HOH cu ta contribui grandemente na e cuido y bienestar di tur pashent.



A habri e siman cu un breakfast al estilo festival unda colega por a pasa y disfruta di un desayuno suculento compaña pa delicioso poffertjes. Diamars e comision a parti un gesto di cariño pa tur cu ta traha na HOH. Tambe a organisa diferente charla cu enfoke riba motivacion cual coleganan por a inscribi pa participa durante dia duna pa profesionalnan riba tereno di emotional intelligence, leadership, mindset, self-care balans y mas. Sesionnan sumamente fructifero cu sigur ta aporta na bo trabou pero tambe na bo bida personal.Riba diaranson a organisa un tremendo ‘happy hour’ cu tabatin como tema ‘Good Vibes Only’ caminda tur colega a bini hunto pa baila y gosa. Diabierna a celebr’e den estilo di un rifa yama ‘Bright and Lucky’, caminda varios sponsor a duna diferente premio p’asina e esaki por a wordo parti bou di tur trahado. A reparti hopi premio y HOH ta hopi gradici paso esaki no lo tabata posibel sin e bunita gesto di nos comerciantenan.Diasabra a enfoca riba Aruba su naturalesa y tambe salud unda coleganan a topa y bay cana mainta trempan den Parke Nacional Arikok.Diadomingo tabata Dia di Mama pero tambe Dia Internacional di Enfermeria. Pa e motibo ey a scoge pa riba dialuna duna extra atencion na e curason di HOH, esta tur nurse cu ta brinda cuido y amor na nos pashentnan. A malcria nan cu un dushi masashi pa nan por a relaha y tambe a parti hopi premio bou di tur e nursenan.“Di curason un danki na e comision cu ta consisti di colega di diferente departamento cu a uni pa haci e ‘Staff Appreciation Week’ di HOH uno exitoso. Trabou di basta luna tras di lomba cu e solo meta pa demostra gratitud na nos coleganan cu ta traha 24/7 cu curason pa HOH y nos pashentnan. Y tambe danki na Hunta di Directiva pa e sosten y confiansa pa haci e siman aki uno exitoso yena di ambiente y color,’ Charlaine Huntington, Manager di departamento di Communicatie & Marketing a termina.‘Bringing Brightness to HOH’ tabata e meta di e siman pa 2024 cual siguramente a logra cu tur e actividadnan cu a organisa. Un siman yena di motivacion, color, alegria y sin laga afo ambiente di colega.