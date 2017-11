Hogeschool Rotterdam cu anochi di informacion

“Pa tur esnan den examenklas y esnan sin diploma cu toch kier bay sigui studia pa un HBO opleiding”

Pa medio di esaki Hogeschool Rotterdam kier a informa tur studiantenan di examenklas y nan mayornan como tambe studiantenan cu tin interes pa participa na e 21+ traject pa e unico anochi di informacion caminda e siguiente dos topiconan lo wordo trata:

1. 21+ Traject di Hogeschool Rotterdam

Bo NO tin bo HAVO/VWO/MBO diploma pa bo por drenta un HBO y sigui e opleiding cu semper bo tabata kier y bo tin e dedicacion y determinacion pa sigui studia? Esaki ta BO chance, Hogeschool Rotterdam ta brinda bo e oportunidad pa participa na nos 21+ Toelatingstraject aki na Aruba mes! E trajecto aki ta consisti di un aanlegtest y maximo 4 toelatingsexamens. Si bo completa e trayecto aki cu exito, bo por drenta Hogeschool Rotterdam pa cuminsa e HBO opleiding di bo escogencia na september 2018!

Pa por participa na e trayecto aki, bo mester tin e edad di 21 aña of mas riba 1 di october 2018.

2. “Subi Jet Pa bo Get” pa kandidatonan cu ta den examenklas cu lo bai studia na Hogeschool Rotterdam na augustus 2018

Bo ta den examenklas y tin pensa di bai studia un opleiding na Hogeschool Rotterdam na September 2018? Esaki ta BO oportunidad pa por participa na un curso di informacion hopi interesante, interactivo y leuk pa prepara abo y bo mayornan pa e paso nobo aki den bo bida. Un punto hopi atractivo di tur esaki ta cu participando na e curso informativo aki bo por acumula bo prome studiepunten prome cu bo jega Hulanda. Un oportunidad cu Hogeschool Rotterdam SO ta brindabo na Aruba.

Pa mas informacion nos kier a invita tur interesado pa bin e unico anochi di informacion cu lo tuma luga diamars, 21 di November 2017. E topico Info 21 lo ta di 5 or y 30 pa 6 oy 30 y e topico Subi Jet lo ta di 6 or y 30 pa 7 or y 30. Esaki lo tuma luga den e Auditorio di EPI Oranjestad. Pa mas informacion por subi e siguiente website http://www.hogeschoolrotterdam.nl/21-jaar-of-ouder-zonder-diploma. Tambe por subi nan pagina di Facbeook : http://www.facebook.com/pages/HR-Toelatingstraject-21-Cura%C3%A7ao-en-Aruba/490071011013816.

Tambe nan por manda un email pa HR Aruba, cual lo ta e punto di contacto aki na Aruba.

Email: [email protected] of [email protected]