Hofi di Bario: Santa Rosa un biaha mas aportando

Un biaha mas Departamento di Agricultura,Cria y Pesca Santa Rosa su participacion a wordo rekeri manera tur aña pa e di VIII SES Aruba 2019. Manera semper ta percura pa tin un decoracion di esenario masha particular den un ambiente sostenibel pa varios aña caba y e aña aki den un manera hopi mas formidable. Manera ta e caso pa di ocho aña consecutivo Biblioteca Nacional Aruba (BNA) ta e anfitrion pa medio di su director sra. Astrid Britten y tambe e incansablemente sr. Ronny Alders como coordinado pa e di VIII Sustainable Education Symposium Aruba 2019 (SES) presentando “Hofi di Bario” conoci internacionalmente como “Community Gardening” E di VIII Sustainable Education Symposium Aruba 2019 su apertura tabata e siman aki cuminsando for di dialuna 2 di September y ta sigui ful e siman te cu diabierna 6 di September 2019 den e Hal di Biblioteca Nacional Aruba. Na e occacion aki di apertura a conta cu presencia di Directora di Biblioteca Nacional Aruba ((BNA) sra. Astrid Britten kende a dirigi palabra na tur invitado y indica e importancia pa sigui duna apoyo y sosten pa sigura continuidad di e symposio. Minister di Enseñansa, Ciencia y Desaroyo Sostenibel dr. Armando Rudy Lampe tambe a dirigi palabra

kende a conta di unda e idea aki a nace. Esaki a naci durante un bishita di Minister Lampe na New York y a mira e proyecto aki como algo cu e lo desea di implementa na Aruba. Meta di e tema aki ta pa e barionan na

Aruba cuminsa haci uzo di espacionan publico cu no ta uza pa plantacion. E proyecto aki lo beneficia e bario ya cu lo tin un area berde, cu ta produci fruta y cu e bario mes lo ta encarga cune. Manera minister di Enseñansa, Ciencia y Desaroyo Sostenibel dr. Armando Rudy Lampe a duna oportunidad na parlamentario sr. Ricardo Croes kende cu recientemente a cuminsa cu un Hofi den su cura di cas cu diferente fruta y berdura cultiva pa asina motiva e alumononan pa cuminsa practica esaki. Pa sera e parti oficial di apertura VIII SES 2019 minister dr. Armando Rudy Lampe hunto parlamentario sr. Ricardo Croes a ricibi un gesto di gratitud for di parti di Biblioteca Nacional Aruba. Prome orador oficialmente pa e di VIII SES Aruba 2019 tabata sra. Nathalie Maduro directora di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca kende a splica e

diferente sistema tradicional y moderno cu por cuminsa uza pa crea un hofi na cas. Sea ta uza bakinan traha di palo cu ta keda riba tera yama como “Raise Beds” cu no ta exigi mucho inversion y cu por planta tur tipo di berdura. Por uza sistema di Aquaponic uzando Piscanan Tilapia cu ta crea nutriente pa e matanan crece sin problema. No mester di tera pa hasi esaki. Esaki nan ta wordo poni den baki y uzando un pump caminda e awa ta keda circula pasando via tubonan pa e raiznan di e

matanan. E sistema aki tampoco no ta exigi un inversion grandi pa por wordo realisa. Mescos ta conta pa e sistema di Hydroponic cu tambe ta y ta wordo uza caba aki na

Aruba debi na falta di terenonan cu ta limita. E sistema aki ta uno ultimamente hopi popular pa planta diferente tipo di lechuga. A ilustra tambe con di parti di Santa Rosa ta enfoca riba e concientisacion na

diferente scol rond Aruba pa siña e muchanan con pa planta y hasi esaki na e mihor forma posibel pa por hiba un bida mas saludabel plantando bo mesun fruta y berdura. Duna oportunidad tambe na esnan cu ta desea di siña agricultura Basico cu por hasi esaki via Enseñansa pa Empleo (EPE) cu ta brinda esaki conhuntamente cu Santa Rosa.

Conoce kico ta e beneficio di tin bo mesun fruta y berdura planta den un hofi chikito por crea un extra entrada pabo den caso cu tin algo dimas cu por wordo bendi. Famianan ta bini hunto pa hasi algo den e hofi sea ta planta hunto of por cosecha y pasa un rato hopi ameno y e parti mas importante come mas saludabel. Den Santa Rosa su presentacion un biaha mas ta bin dilanti e concientisacion riba e impotancia di manehonan di Dam rond Aruba. E tantisimo biahanan cu nos di

Santa Rosa ta haya nos cu casonan cu awa nan di dam ta wordo chica pa companianan priva. Peor ainda si esaki mester wordo hasi cu trucknan septico cu ta contamina e awa di dam. Uza awa di dam pa otro propositonan cu no ta pa Agricultura y Cria. Asina por sigui mencion entre otro e puntonan cu a wordo treci dilanti den e presentacion di directora sra. Nathalie Maduro. Loke ta e prome scol riba e prome dia di VIII SES 2019 tabata Colegio Sanicolaas HAVO cu sigur tabata sigui e presentacion aki cu hopi atencion y a haye hopi interesante. Despues a sigui orador internacional cu ta for di Hulanda sr. Henk Van Dort kende a ilustra durante su presentacion con for di nada un lugar di puro beton a wordo converti den un Hofi cu ta planta flor, fruta y berdura pa casnan cu ta pa persona nan cu demencia y limitacion. Un otro interesante presentacion tabata di sr. Dan Barros cu a basa su mes riba Abehanan di Aruba. Sr. Freddy Vargas tambe di Aruba a duna un presentacion riba con por produci compostnan cu bichinan cu ta yuda fertilisa bo tera.

VIII SES Aruba 2019 a wordo clausura cu presentacion di sra. Ingela Lacle kende no ta un persona desconoci den nos cumunidad. Sra. Lacle kende a ilustra su diferente plantacion den diferente baki. Cultivando tambe diferente tipo di fruta berdura y matanan herbal no mucho comun pero cu masha hopi exito. Cuminsa cu un Hofi chikito na bo cas y come mas saludabel y Nos di Santa Rosa tey pa yudabo.

