Hof’i Bario Rancho plantacion den bario

Diamars 19 di mei Sr. Clifford Rosa presidente di Fundacion Rancho a presenta e proyecto di Hof’I Bario Rancho live via Facebook. Na e manera aki a cuminsa informa comunidad di e proyecto nobo aki cu tin como meta pa transforma e gardin di Centro di Actividad Rancho den un Hof’I Bario unda berdura y fruta por

wordo produci localmente. Kier cuminsa cu e proyecto na Juni y e prome Fase lo dura te cu november 2020.

Proyectonan di plantacion den bario no ta algo nobo, e ta wordo practica rond mundo cu proyectonan manera Urban Gardening projects. E proyectonan aki ta duna un comunidad di un bario chicito of grandi e oportunidad pa produci nan mes un cuminda local. Ta enfoca riba e hendenan di e bario y ta duna nan e habilidad pa produci comunda pa nan mes un comunidad. Mirando cu nos ta riba un isla chickto, nos ta aplica e meta aki pa henter comunidad di Aruba. Ta pesey e proyecto aki ta habri pa tur hende cu kier participa.

Criteria pa participacion

Tur esnan cu ta interesa di participa den e proyecto aki por registra online via un formulario di registracion. Tumando e efectonan cu Covid-19 a pone riba nos comunidad na cuenta nos lo bai enfoca riba personan den necesidad y esnan cu tin abilidad y interes halto den plantacion. Nos ta buscando un maximo di 10 boluntario cu kier participa den e proyecto aki. E formulario di registracion pa e proyecto Hof’I Bario lo wordo anuncia online den e prome siman di juni 2020.

Con abo por sostene e proyecto aki?

Manera Sr. Clifford Rosa ta bisa riba video, Hof’I Bario Rancho ta un cuminsamento di un proyecto mas grandi cu ta enfoca riba production di cuminda local. Hof’I Bario ta un proyecto pa comunidad di Aruba y por wordo aplica den otro barionan na Aruba. Pa transforma e gardin di Centro di Actividad Rancho den un Hof’I nos mester di material. Banda di esaki e proyecto ta enfoca riba desaroyo personal di cada participante. E meta ta pa duna nan e “skills” unda cu nan por crea nan mes un iniciativa di plantacion den nan bario. Pesey lo combina plantacion cu dianan di tayer y reunion cu tur e partipantenan. Pa por organisa y planifica e proyecto aki nos mester di e fondo necessario pa cubri tur e gastonan hasi pa e proyecto. Pesey nos kier hasi un yamada na comunidad di Aruba pa yuda nos hasi e proyecto aki posibel. Por hasi esaki pa medio di donacion cu descripcion “Hof’I Bario” of por cumpra un di nos artefacto of cuadra di e proyecto Tempo pa Click na Centro di Actividad Rancho. Bishita nos website www.stichtingrancho.org pa mas informacion.

