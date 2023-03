Hof di Corte Superior a dicta sentencia den e protesta di famia di e victima Bermudez contra Ministerio Publico, cu no kier persigui e agentenan di Polis cu a tira mata defunto Bermudez.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hof a instrui Hues Comisario pa haci un investigacion riba e tiramento. E resultado ta mustra cu den un caso penal, Hues lo no accepta e defensa propio. Esey a haci cu Hof a instrui pa cuminsa un caso penal contra e dos agentenan di Polis B, y S.

PROTESTA CONTRA DECISION DI FISCAL

Despues di mas cu 1 aña, despues cu riba 28 September 2020, difunto Bermudez a wordo tira mata door di e agentenan B. y S. den su cas dilanti su famia, abogado mr. de Hoogd a asisti e señora viuda y e dos yiunan pa haci protesta contra e decision di PG di Ministerio Publico cu no kier persigui e agentenan di Polis, pasobra PG ta haya cu nan a actua den defensa propio.

Ta asina cu un protesta contra decision di PG pa no persigui e agentenan, ta wordo atendi door di Hof (tres Hues) di Corte Superior. Esaki a sosode dia 10 di Mei 2022 y e presentacion di mr. de Hoogd a pone cu dos dia despues, 12 Mei 2022, Hof a tuma un decision intermedio.

HOF KIER MAS INVESTIGACION

Hof ta haya cu mester mas investigacion pa por tuma un decision riba e protesta contra e decision di PG. Hof, dia 12 Mei 2022, a instrui Hues Comisario pa interoga e dos acusadonan, e agentenan B. y S. Ademas pa scucha como testigo e otro dos agentenan di Polis cu tambe tabata na e cas pa e asistencia door cu Bermudez tabata burachi y a presencia ora e tiramento a sosode. Ademas Hof kier pa scucha e famia di e defunto o sea e señora viuda y e dos yiunan, kendenan a mira tur cos. Tambe tabata importante pa haya sa di e formacion di e agentenan, e entrenamento cu nan mester haya pa atende cu situacionnan dificil y ki momento mester haci uso di nan arma reglamentario y con mester usa esaki.

RECONSTRUCCION DI E TIRAMENTO

Dia 14 di November 2022 e reconstruccion di e tiramento a tuma lugar, caminda Hues Comisario, PG, abogado mr. de Hoogd tabata presente. A traha un relato di tur loke a mira y a interoga e agentenan B. y S. Tambe a interoga e señora viuda y e dos yiunan.

AGENTENAN A TIRA DEN PANICO

Abogado mr. de Hoogd ta señala cu e agente B. a declara cu e victima Bermudez, kende tabata bou di influencia di alcohol, a bay riba dje cu un boter kibra den man. Esaki tabata motibo cu B. a saca su arma y tira. Pero B. no a tira un biaha so. El a keda tira riba e victima Bermudez. Mr. de Hoogd ta haya cu esaki tabata di mas. El a mustra cu e agente B. mes a declara cu el a spanta, pasobra e no sa den ki direccion e tabata tira. Mr. de Hoog ta señala cu esaki ta mustra cu B. no ta profesional y no tin experencia.

E abogado mr. de Hoogd tambe ta mustra cu e otro agente S. a declara cu el a scucha tironan y el a saca su arma y tambe a cuminsa tira riba e victima. Na opinion di mr. de Hoogd, pakico S., a tuma e decision asina drastico di tira, siendo cu e victima tabata wak e. E abogado ta haya esey hustamente tabata un momento di control y pa no tira. El a mustra tambe cu S. a declara cu el a core bay pasobra el a spanta. Nan a bay den panico. E abogado ta haya cu esaki tabata e fayo di e agentenan B. y S.

E abogado ta mustra cu e señora viuda a declara cu el a yama Polis pa su casa cu tabata burachi y rabia. E tabatin miedo cu e victima lo bay kibra cosnan den cas. Na opinion di mr. de Hoogd, Polis tabata sa y prepara. Diripiente e señora viuda a scucha tironan. E yiu muher (19) a bisa cu su tata no kier a bay cu Polis y ora su tata a sali for di camber, el a scucha tironan. E yiu homber (22) ta declara cu ora su tata a cay abao, ainda e tabata scucha tironan. El a pone su man riba schouder di un di e agentenan y a pidi pa stop di tira. E momento ey, e agente a hasta dirigi e arma riba e yiu. E agente a hala patras y a sigui tira.

Abogado mr. de Hoogd a conclui cu no tabatin un potencial arma pa hinca y tampoco no tabatin peliger pa e agentenan di Polis. E abogado ta haya cu e agentenan di Polis a tuma decisionnan robez. E no ta haya cu por papia aki cu e agentenan a actua den defensa propio.

Ta asina cu PG a pidi Hof pa rechaza e protesta. E ta haya cu e agentenan a actua den defensa propio.

SENTENCIA HOF

Dia 1 Maart 2023, Hof a dicta sentencia caminda ta mustra cu a tuma un decision intermedio dia 12 Mei 2022. Esaki pasobra Fiscal di Ministerio Publico no ta haya cu mester persigui e dos agentenan di Polis pasobra e ta haya cu nan a actua den defensa propio.

Hof ta di opinion cu e resultado di e investigacion haci pa Hues Comisario, ta mustra cu no ta asina cu den un caso penal, Hues lo bay accepta cu aki a actua den defensa propio. Hof ta haya cu por cuminsa un caso penal contra e agentenan di Polis, B. y S. Esaki ta trece cune cu Hof ta haya e protesta contra PG di Ministerio Publico na su lugar.

DECISION

Hof ta aproba e protesta y ta ordena pa cuminsa un caso penal contra e dos agentenan di Polis pa a tira mata.