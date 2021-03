Hobennen envolvi den atraconan deteni riba caya durante TDQ na Pos Abou

Diamars algun pasa di 12:15 anochi patruya pasando den Pos Abou na Caya Tumba a topa cu un nissan march riba caya y a duna e chauffeur señal pa para y di biaha a constata cu tin hobennan aden y un di nan ta cuadra cu e atraconan tanto na well done y ruiz take away. A bay over na baha tur hende for di den e auto y listranan y listra e auto. Den e auto a topa cu placa cash y otro pertenencianan.



Recherchenan di atraco team a acudi di biaha na e sitio y tambe a listra den e nissan march y a tuma tur cos den beslag y bou ordo di fiscal a detene e hobennan y a keda transporta pa warda unda interogacion lo tuma luga pa saca afo mas for di e hobennan aki y un ta conoci pa husticia.

