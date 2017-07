Hobennan ta graba homber mientras e ta hoga

FLORIDA, Merca – Un grupo di conci hoben cu, na luga di yuda un homber, kende a muri hoga den un lagun na Florida, Merca, a burla di dje y a grab’e cu un celular, no lo wordo acusa pa negligencia criminal, autoridadnan a informa.

Den e video di dos minuut di duracion, divulpa pa medionan, por scucha e adolescentenan di edadnan entre 14 y 16 aña, hariendo e homber kende ta pidi ayudo y ta lucha pa mantene su mes ariba den un lagun di Coca, ubica den e costa oost di Florida.

“Den e video ta hopi duro pa scucha y mira. E ta un asunto moral. Ta resulta dificil kere cu tin hende cu ta mira un persona ta hoga y no haci nada pa yud’e, of por lo menos purba di comunica esaki” na autoridadnan, hefe di polis di Coca a expresa den un rueda di prensa.

E Departamento di Polis di Coca a subi riba su cuenta di Facebook un video caminda cu Mike Cantoloupe, responsabel di e caso aki, ta relata e medionan lo “pertubador” di e hecho aki y cu debi cu no tin un ley al respecto, no lo presenta cargonan criminal contra e muchanan.

“No tin ley of norma cu ta rekeri pa raporta na autoridadnan (e casonan aki) ni nada cu ta bisa ora cu un hende ta hogando, cu tin cu reporta obligatoriamente,” Cantaloupe a bisa cu un tono di frustracion.

E suceso aki a tuma luga dia 9 di Juli ultimo y e curpa di e fayecido, Jamel Dunn, di 31 aña, a wordo recupera tres dia despues.

Poco ora despues di e descubrimento di e cadaver, autoridadnan a haya sa di un video cu a wordo poni riba rednan social cu ta mustra Dunn den awa pidiendo ayudo, mientras cu e grupo tabata burla di dje y a insult’e.

Den un momento di e grabacion, por a scucha e homber grita y e adolescentenan a cuminsa hari.

Tras di cualifica di “cruel y inhumano” e reaccion di e adolescentenan, Cantalopue a reconoce cu e ta sinti su mes specialmente afecta pa falta di “remordimento” y indiferencia mustra pa e hobennan despues cu nan a wordo interoga.

Fuente: www.laopinion.com