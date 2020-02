Hobennan riba bicicleta sin luz a subi Watty Vos Blvd riesgando nan bida

Diasabra anochi un grupo di 10 hoben riba bais a dicidi na subi e caminda mes di Watty Vos Blvd for di rotonde Cumana nan kier a bay core riba e caminda unda auto ta pasa. Varios auto a hala pa evita un desgracia pero e hobennan no a pensa e riesgo cu nan tabata hinca pa nan mes y autonan. Net un Polis riba brommer ta pasa a topa cu e hobennan aki y a para pa nan di biaha pa hala nan atencion nan no kier a scucha y a dicidi di sigui core. Aki e oficial a core nan tras y a logra para un. A bay hala su atencion debidamente, den e hoben su tas a topa cu un cuchiu y otro cos mas y no a keda nada otro di detene bay cune warda y eynan lo atende cune y su mayor.

