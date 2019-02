Hobennan menor di edad gara cu droga y ta core auto sin rijbewijs

Polisnan atento a wak un auto Nissan March, color preto, ta core ariba un caminda publico, y e chauffeur tabata un conoci di polis.

Agentenan ta duna e chauffeur un señal pa para. Polisnan ta yega cerca y ta ripara cu e chauffeur ta e conoci di polis y di husticia, e hoben S. Na banda di pasahero tabata sinta un otro hoben, conoci di polis y husticia, T. A bay over na pidi e chauffeur pa mustra e agentenan su rijbewijs valido cu ta mustra cu e tin mag di core auto ariba un caminda publico. E chauffeur no por a mustra polisnan su rijbewijs, ya cu e ta un menor, a pidi’e pa e sali for di auto. Ora cu S. a sali for di auto, polis a ripara un cabo di sigaria parecido na siguria di marihuana den e vak na banda di e porta. Relaciona cu esaki a haci un inspeccion riguroso den e auto y tambe a ristra tanto e chauffeur como e pasahero. Aki ta caminda cu polis ta bin haya un sakito cu yerba parecido na marihuana bou di e stoel di chauffeur. Tambe a haya un schoudertas cu varios biyete den dje, como tambe dos yabi di auto. Den e tas preto marca Calvin Klein a bin haya tambe cinco sakito cu yerba parecido na marihuana. Esakinan a wordo tuma den beslag y traspasa pa UGC cu lo continua cu e investigacion den esaki. E placa tuma den beslag a wordo traspasa pa Afpakteam. E dos yabinan di auto tambe a keda tuma den beslag.

Siguientemente a bay over na detencion di e sospechoso S. basa ariab articulo 3 y 4 di e Landsverordening Verdovende Middelen. E sospechoso T. a wordo deteni basa ariba articulo 3 y 4 di Landsverordening Verdovende Middelen.

Durante un fouillering di siguridad a bin haya den boxer di sospechoso S. algun sakito cu contenido di puiro parecido na cocaina cu tambe a wordo tuma den beslag pa mas investigacion. E dos sospechosonan aki a wordo deteni y hiba warda di polis Oranjestad, caminda cu nan a presenta dilanti Fiscal Auxiliar cu a duna ordo pa nan detencion pa mas investigacion y interogacion.

