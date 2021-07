Diabierna anochi e team di San Nicolas a subi caya pa tene control na diferente establecimento y a bishita Palmita Take Away na Pos Chikito unda a topa cu basta hende pafo.



Durante control a haya hobennan cu droga den nan poder y a bay over na detencion y tuma esakinan den beslag pasa over pa e sub fiscal na warda di Polis.

