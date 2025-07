E orguyo di mira bo yiu bay dilanti ta tur locual un mama ta desea. Pa logra cambia e mentalidad di un hoben no ta facil. Nan ta lanta den un ambiente y influencia cu ta pone nan tuma decision, hopi biaha robes.

Mama di cursista Kock a expresa su gratitud na tur cu ta forma parti di e proyecto di Formacion Social, pa guia y inspira su yiu pa mira cambio positivo den su bida.

Awo su yiu ta disciplina, tin respet y balornan cu a ricibi nan cas, despues cu pa mal influencia, a desvia for di e direccion corecto. Danki na e proyecto di SVT, por bisa cu a trece un cambio drastico den su bida. Esaki ta palabra cu e mama aki a uza pa describi e desicion di su yiu pa forma parti di e trayecto: “tough love”. E amor di e mayornan hopi biaha no kier mira cu e yiunan ta haci malo y bay riba mal caminda y daña nan futuro. Sra. Madelyn Paula, ta gradici Prome Minister Mike Eman, cu a inicia e proyecto di Formacion Social y na tur cu ta haci esaki posibel.

Cursista Kock di su banda tambe a comparti su experiencia den Formacion Social. Na prome instante a pensa cu lo bay ta algo malo, pero cu enfoke y cambio di mind set, bo ta logra. “Mi a siña mi les, caya ta malo so y ta caba mayoria di biaha den KIA”.

“Mi a haci mi mama proud. E proyecto a cambia mi bida, mi ta gradecido cu e disciplina ricibi. Danki na mi mama pa a hinca mi akiden, pa sostene mi y pa tuma e decision dificil pa tene mi akiden”, cursista Kock a comparti.

Cursista Camaro tambe a forma parti di formacion social. Un hoben alegre, positivo pero cu no tabata scucha di su mama. Camaro a drop out for di scol y hopi lihe a bay den mal caminda. Mama di e hoben Camaro a logra convence pa forma parti di Formacion Social y awe e ta wak bek cu a tuma un bon decision. “Mi a siña hopi cos nobo y ta hopi gradecido y ta mira un rumbo nobo den bida, cu meta di caba scol y cuminsa traha”.

Un otro hoben cu a termina e prome fase di Formacion Social ta Maduro, kende ta contento cu su tata ta e persona cu a busca informacion y a dun’e un bon splicacion kico tur esaki ta encera. Maduro no tabata un hoben riba caya, pero como no a caba otro curso, su tata a presente cu e oportunidad aki. Segun Maduro, SVT ta un experiencia unico den cual a siña masha hopi, surpasa bo limite, traha den ekipo y conoce diferente hende. “Duna SVT un chens, purb’e y no give up”. Pa Maduro, su meta principal ta pa drenta Arumil.

Cursista Kock ta conta cu e tabata hopi riba caya. E ta consciente awo cu traha placa y haci cosnan cu no tabata corecto no tabata e miho opcion, pero e no tabata mira otro oportunidad den bida. Na momento cu a drenta Formacion Social, tur cos a cambia.

Segun Maduro, SVT ta un bon chens pa un di dos oportunidad den bida. Maduro tambe tin e meta pa drenta Arumil y sirbi nos comunidad y ta gradici Sergeant Croes cu a bin te su cas pa busk’e, y a convenc’e pa e forma parti di SVT. E no ta imposibel, ta locual cu Kock a indica.

Un hoben cu tambe a caba e prome fase di Formacion Social ta Perez, y a haya informacion di su mama y cu awo ta mira un proposito den bida. Disciplina y respet sigur ta algun di e factornan principal di e formacion y cu hopi hoben ta menciona di a ricibi den e trayecto di Formacion Social. E ta orguyoso di su cambionan, y cu a logra hopi y sin e oportunidad cu SVT a dune, e no lo ta locual e ta awo.