Hobennan di 16 y 17 aña cu condicion di salud tambe ta cuminsa wordo vacuna contra COVID-19

Entrante awe diamars 1 di juni, DVG ta cuminsa vacuna hobennan di 16 y 17 aña cu ta sufri di cierto enfermedad of condicion di salud. E hobennan cu ta sufri di e siguiente enfermedadnan of condicionnan di salud por cuminsa yama 280.0101 pa registra y ricibi un cita. E enfermedad ta:

Hoben cu obesidad (body mass index (BMI) >30).

Hoben cu diabetes mellitus tipo 1 y 2.

Pashent cu condicion grave di nan via respiratorio/pulmonnan (p.e. astma) .

Pashent cu condicion chronico di e funcionamento di nan curason.

Pashent bou tratamento cu ta supreciona e sistema inmunologico (immunosuppresiva)

Pashent cu ta cliente cerca institutonan pa personanan mentalmente handicap.

Hoben cu e sindrome di Down.

Pashent cu tumor maligno, diagnostica den e ultimo 5 añanan.

Pashent cu disfuncion grave di rion of cu ta dialisa.

Pashent cu a pasa door di transplante di organo of stemcel, of cu ta riba lista pa un transplante di organo of stemcel.

Pashent cu un deficiencia inmunologico primario severo.

Pashent cu condicion neurologico pa cual motibo nan respiracion ta comprimi.

Pashent cu malesa di sikkelcel.

Mayor di e hoben cu tin duda si e hoben ta cay bou di e grupo di riesgo aki, por tuma contact cu su dokter di cas of specialista. Pa vacuna, e persona mester yama DVG na 280-0101 pa haci un cita. Riba dia di vacunacion, no ta necesario pa presenta cu un verwijsbrief di dokter na e prikpost. Si ta necesario cu e hoben ta presenta cu un mayor of voogd.

Solamente hoben di 16 of 17 aña cu ta cay den grupo di riesgo aki, lo por wordo vacuna na e momentonan aki.

Comments

comments