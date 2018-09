Hobennan cu a atraca señora deteni

Willemstad Curacao: Djabièrnè 21 di sèptèmber 2018, alrededor di 13.12 or di merdia, Sentral di Polis a risibí notifikashon di un kaso di ladronisia ku violensia ku a tuma lugá na Hoekstraat. Aki nan dos hòmber a ranka tas for di un señora di edat bai ku ne. Despues di nan akto nan a bai na pia for di e sitio. Polis mesora a kuminsá ku un búskeda den e área i na Domi Abou den un kas a detené 4 sospechoso relashoná ku e kaso ariba menshoná. Ta trata di e tres hòmbernan i un dama:

 Q.A.K. nasé na Kòrsou di 21 aña di edat;

 C.A.H. nasé na Jamaica di 16 aña di edat;

 O.J.K. nasé na Jamaica di 18 aña di edat, i e dama J.C.E. nasé na Kòrsou di 24 aña diedat.

Den e kas polis a haña e tas ku un ratu promé a keda ranká for di e señora di edat.

A presentá e sospechosonan dilanti di un Fiskal Ouksiliar ku a ordená enkarselamentu di C.A.H. i O.J.K. pendiente di mas investigashon.

E sospechosonan Q.A.K. i J.C.E., despues di interogashon por a bai kas.

