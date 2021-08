Hobennan a mustra hopi potencial durante programa “Discover Your Potential”

Recientemente e programa “Discover Your Potential” diseña pa Entrenado Certifica di Personalidad, Fundado di CrossRoad, como tambe Docente di hobennan di examenklas, Sra. Sharleen Tromp, a tuma luga cu participacion di 18 hoben kende nan tabata tin un tremendo siman cu material di hopi enseñansa, ekipamento y discubri identidad.

E fundado di e plataforma CrossRoad, kende tin un pasion pa yuda hobennan tuma e caminda corecto segun nan personalidad unico y mira nan desaroya den cada area di nan bida a lansa e programa den un momento crucial den e grupo di hobennan aki nan bida. “Si e tabata strategicamente planea pa atende cu e grupo aki durante e temporada di zomer vakantie, mirando e tempo crucial di nan bida pa loke ta trata clausura di un temporada y inicio di e temporada nobo cu e hobennan ta drentando,” Sra. Sharleen Tromp ta splica.

“Manera menciona anteriormente, no tin nada mas frustrante pa scoge un estudio sin sa si esaki ta pas cu bo y ta parti di bo proposito, pero mas cerca posibel nos cana den e caminda corecto mas util un ser humano ta sinti’e. Dus si, esaki tabata un siman strategico y mi ta orguyoso di wak con tur hoben a participa na cada momento y cu hopi animo pa descubri mas di nan mes.”

Temanan cu e hobennan a siña ta entre otro “The Art of Student Budgetting, Personal Branding, Personalities, Talents Discoverment, Entrepreneurship, Health Wellbeing: eat smart, think smart y Importance of following Instructions, Communicate and Delegate as a team.”

Hoben participante, Kaithlyn Perez a keda hopi contento di a participa na e programa, “Mi ta un hende cu ta gusta lidera otronan pa yuda nan desaroya y ora mi a wak e flyer mi a registra mes ora. Mi a drenta cu un open-mind y e material cu mi a ricibi a yuda mi masha hopi mes. Loke mi a gusta masha hopi tabata e parti di personal branding pasobra el a siña mi cu mi ta un brand y ela siña mi cu mi mester ta conciente di con mi ta comporta mi mes y e impacto cu esaki por tin den futuro. Mi a ricibi hopi claridad na loke mi kier bira den futuro como mi profesion, dus el a echt yuda mi den esey. Mi lo desea haya mas di e tipo di material aki y mi ta contento cu nos por a palabra cu Juffrouw Sharleen cu nos lo keda reuni un biaha pa luna.”

Segun hoben participante, Muzilain Pourier e tambe a keda hopi satisfecho cu su participacion na e programa, “Mi a keda hopi feliz y satisfecho cu e camp aki paso tur loke mi a pensa den e principio ta loke mi a siña y mas. Loke mi a echt gusta tabata e parti di Personal Branding, Budgeting, Wishes, Goals y Personality. E lo yuda mi bende mi brand, presupuesta y formula metanan di manera cu mi por completa nan mas lihe. Ela sigura mi ken ami ta, kico mi gusta y kico mi no gusta. Tambe ela trece claridad den loke mi kier studia, cu ta bira un cirugano. Danki na e programa mi a cera amistadnan nobo cu e otro hobennan participante, como tambe e facilitadonan cu mi lo kier sigui mantene pasobra mi ta hopi interesa den sigui siña mas – mi no sa exactamente over di kico – pero mi lo kier sigui siña si. E programma tabata hopi impactante y fun alabes, y mi ta recomenda e programa na otro hobennan paso mayoria hoben awendia no sa ken nan ta y e programma aki lo yuda nan conoce nan mes miho.”

“Na comienso mi a spera cu atraves di e programa lo mi conoce mi mes y boost mi potencial pero mi a termina di haya sa mas di loke mi a spera,” hoben participante Alexander Gamez a comparti. “Locual mi a gusta mas tabata conoce mi temperament, mi debilidadnan como tambe mi puntonan fuerte, tambe mi a gusta e parti di entrepreneurship pasobra un dia mi kier habri mi propio negoshi y tambe e parti di nutricion. E nutricionista a siña mi hopi y a aclaria hopi duda cu mi tabata tin di mi curpa pasobra mi ta sufri di sucu. Mi a gusta tur cos, pero esakinan mi a gusta mas. Ami kier sigui mehora mi temperamento y ta recomenda e programa aki na tur hende, pasobra awendia hopi hende no sa ken nan ta, kico nan kier den bida y e programa aki ta yuda bo descubri esaki.”

“Esaki ta un edad unda hobennan mester ta lo mas tanto posibel estableci den nan identidad y nan tipo di personalidad unico pasobra claridad den esaki ta yuda nan tuma e decisionnan mas preciso posibel pa cu nan futuro. Pa fin di e luna aki, nos lo reuni pa entrega certificado na tur participante.”

“E reaccion di e hobennan tabata tremendo y mi por a mira hopi desaroyo tuma luga durante e siman di “Discover Your Potential. Un biaha mas danki na companianan enfoca riba Aruba su futuro generacionnan, manera Setar, Patio15, CSA Financial Solutions, Rexa Bizou, Old Fisherman, Do It Center, Frasa Trading, Cornerstone Economics, Subway, Johanna Stroo, Elite Productions, Ling & sons, Ambiance Media y Romar Trading, e hobennan selecciona, a haya oportunidad pa ricibi e materia aki completamente gratuito.” e Experto di Personalidad, Sra. Sharleen Tromp a termina bisando.

