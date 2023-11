Diasabra marduga patruya di Oranjestad a topa cu algun hoben sinta band’i caminda na Linear park a bay over pa controla nan y aki algun a core bay, y a start un persecucion na pia y polis a para dos. Nan tabata poco tog y a manda un di nan vloer y a listra ambos hoben, un di nan a keda haya cu arma blanco y e otro cu cos irregular den su poder. Polis a detene ambos hoben maske un tabata leu for di otro debi cu un a purba di huy pero no a logra.

A transporta ambos hoben pa warda di Polis unda eynan subfiscal lo atende cu nan. Y polis a core cu e hobennan fo’i e sitio cu no tin nada mas di haci ey banda.