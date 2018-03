Hobencito di 11 aña a horca su mes

SAN SALVADOR, El Salvador- Un hobencito di 11 aña a dicidi di kita su bida, door di horca su mes cu’n cabuya for di e blafon di su cas. E motibo presuntamente lo ta pa motibo di bullying escolar.

E echonan aki a sosode diabierna siman pasa den e municipio di San Luis Herradura, den e departamento di La Paz, na El Salvador. Aunke cu e tata di e hobencito Luis Alberto Pineda Rodríguez, a logra corta e cabuya na tempo, dokternan di e hospital unda el a wordo hiba no por a haci nada pa scapa vida di su yiu, segun prensa Salvadoreño.

E mucha, cu su morto a conmociona e habitantenan di e comunidad di La Borda, a wordo dera diadomingo ultimo.

Segun famianan, e mucha no a duna niun señal cu por a alerta famia over di su decision, aunke si e tabata conta cu e tabata blanco di burla, door di un deformacion na su lipnan. No ta descarta cu e tabata blanco di bullying escolar.

Guadalupe Mendoza, directora y docente na e centro escolar unda cu e mucha tabata bay, a sigura cu e mucha nunca tabata victima di bullying y cu e jokenan tabata loke muchanan di su edad tabata haci “normalmente”.

Fuente: https://actualidad.rt.com

