Hobencito di 10 aña maltrata y cu brasa kibra na scol, lagando un cuenta di 9 mil florin pa paga

Un mama a denuncia su malcontento cu maestronan di Colegio Frere Bonifacios. A resulta cu tabatin un pelea unda e mucha homber a resulta cu un brasa kibra y maestronan no a ni hibe emergencia pa e haya ayudo. Tur e tempo, sperando riba yegada di su mama, el a keda ta sufri di hopi dolor.

Segun e mama Lourdes Oviol ta conta, asina cu el a yega el a nota cu e brasa di su yiu tin fractura. “Tabata trata di un pelea, bo mes sa, cosnan di mucha,” tabata e reaccion cu e mama a haya for di e maestra. “Di con nan no a hib’e hospital, pasobra tabata evidente cu e tabatin hopi dolor.”

A dicidi di hib’e e mucha hospital, unda cu a constata cu e tabatin dos weso kibra na su brasa banda robes. A purba diferente tactica pa evita cu e mester bay den operacion. Pero den oranan di anochi a conclui cu ta miho oper’e e momento ey mes pa pone e wesonan na su luga.

Tabata te e momento ey cu e la haya chens di combersa bon cu e yiu, kende a splic’e kico realmente a pasa. Tabatin dos mucha ta bringa riba speelplaats, y el dicidi di bay separa e dosnan aki for di otro. Pero un di nan no a aprecia su ayudo y a tir’e na suela. E prome golpi tabata un scop den su cara pa cual el a dicidi di hisa su brasa pa wanta e siguiente golpi. Ey ta caminda, segun e hobencito, cu e mucha homber a dal’e un scop na su brasa y despues e no ta corda nada mas.

Loke e mama aki ta lamenta masha hopi cu e reaccion di e director ta keda insisti cu aki tabata trata di pelea di mucha, cu sa sosode. “Pa tin un discusion, y yega na pelea, mester a pasa un bon momento. Y esaki ta indica cu nan tabata nan so, sin ningun supervision. E agresor ta den 6de klas y ta mucho mas grandi cu mi yiu. Su forma di actua tabata hopi violento y agresivo cu a hiba mi yiu te na hospital.”

Diabierna siman pasa e menor mester a bay den un otro operacion, unda a hinca e schroefnan pasobra e fractura tabata hopi fuerte. E gastonan pa cu esaki ta hopi y e mucha tin hopi miedo pa e dia cu e mester bolbe scol. E mama ta bisa cu e no tin e recursonan financiero pa cumpli cu pago di tur e gastonan di hospital. Seguro di SKOA a cubri 1500 florin, e scol a haci un aporte di 1100 florin, pero a keda un balans di 9705 florin di tur e tratamentonan ricibi di e daño ricibi pa falta di supervision na e scol.

Te aworaki nan no tin informacion di mayornan di e mucha agresor y directora no kier duna nan dato di e menor aki, pasobra nan no ta autorisa pa haci tal. “Mi yiu ta bay sufri pa hopi luna mas e consecuencianan di un fractura na e luga unda mi a lague pa e siña y educ’e y no pa lastim’e. Mi ta haci un apelacion pa yuda soluciona e conflicto.”

Ora cu el a haya fractura, el a bisa bon cla cu e no tin forma pa paga y a bise pa firma pasobra seguro ta cubri toch. Na final, el a haya un fractura cu un suma haltisimo cu e no por cubri. Durante dos siman el a bin ta trata di yega na un solucion trankil y dunando atencion necesario na su yiu. “Mi no kier scucha “nos ta lamenta”, pero mester pa nan cubri e gastonan aki.”

