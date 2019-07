Hobencita di 15 aña ta perde su bida den accidente cu speedboot

ZOUTELANDE, Hulanda – Polis di Zeeland- West Brabant diamars anochi a informa cu un pasahero den un boto di rubber, cu a muri den ora cu’n speedboot a bin dal den dje, tin 15 aña y no 20, manera anuncia prome. E conductor di e speedboot a wordo deteni.

Polis a haya melding di a sucedido pa mas o menos 3 or y 19 ora di atardi, ora di Hulanda y a bay di biaha na e sitio. Helicopter specialmente pa casonan di trauma, ambulance y e Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij a wordo yama. E persona a ricibi e prome auxilio na e sitio, pero no tabata tin nada mas pa haci pe.

Rumornan ta indica cu tabata tin mas hende den e boto di rubber ora cu e accidente a sosode, y polis ta na altura di esaki, pero no por duna mas informacion ariba esaki.

Autoridadnan a cuminsa un investigacion na e causa di e accidente, pero no por bisa nada di esaki ainda. A tuma declaracionnan eynan mes na e sitio, na un di e beachanna mas bishita di e area. Posiblemente un gran cantidad di persona lo a wak e accidente ora cu esaki a tuma luga. Slachtofferhulp tambe a wordo yama pa duna asistencia. E conductor di e speedboot, segun vocero di polis, tambe a haya asistencia di slachfofferhulp, door cu e sucedido a causa un gran impacto ariba dje.

Tambe a schakel in e asina yama Landelijke Eenheid di polis, pa nan experticio pa loke ta accidentenan ariba lama.

