Hobencita a horta celular di su madrina

Central a manda patruya di Strandpolitie, na un high rise hotel pa un caso di ladronicia. Eynan a papia cu e denunciante cu ta kedando na dicho hotel. A base di esaki, polis a cuminsa cu un investigacion. Polis a papia cu tres housekeeper, kendenan tabata riba gang bezig cu nan trabao. Nan a declara cu dos di nan tabata na e ora di ladronicia riba e piso. Un di e housekeepernan tabata encarga pa haci e gangnan limpi di e di 2 piso y a conta cu den oranan tempran di mainta, el a bay haci e gang limpi. Tambe el a conta cu e no tin acceso na e cambernan. Durante cu e tabata mop e vloer, el a papia cu un hobencita menor di edad riba e gang. E mama di e denunciante parce cu ta madrina di e mucha muhe. E mucha muhe mes tabata kedando den un otro camber.

Den cuadro cu e declaracion di e trahadonan di e hotel y e famia, polis no por a conclui kende a bay cu e telefon. E manager on duty a invita polis pa bin mira e imagennan di video di e camara riba e gang di e camber di e denunciante. Mirando esaki, por a mira cu entre 7’or y mey y 9’or di mainta, solamente e miembronan di famia cu tabata kedando den dicho camber, a drenta den dje. Durante confrontacion di e hechonan y hopi papiamento, e hobencita menor di edad a admiti cu el a bay cu e celular. E denunciante no kier a entrega keho, contra e hoben menor. E denunciante a gradici polis pa su bon trabao. Central y comandante na warda a wordo poni na altura.