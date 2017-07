Hoben ta saca cuchiu pa bartender cu a hala su atencion

Central di Polis ta ricibi un yamada telefonico cu na Latin Passions Bar, situa na Caya Captain Rodgers tin un problema andando entre dos hoben y e bartender, y cu un di e hobennan tin un cuchiu of un arma di candela den su man.

Na nan yegada agentenan political nan ta papia cu e cabayero M, cu ta declara cu dos hoben desconoci tabata molestiando un di su damanan di compania. Ora cu el a bay atende e hobennan ariba esaki, un di nan a saca un cuchiu. Un di e hobennan tabata tin un t-shirt cora bisti y e otro un t-shirt blanco. E no por a duna mas descripcion di e hobennan. Despues di esaki e hobennan a cana. Dilanti di American Bar polisnan a topa cu 5 pa 6 hoben, cu a wordo listra door di polisnan pero no a haya nada particular. Nan no tabata cuadra cu e descripcion duna door di M.

Banda di un bari di sushi, nan a bin haya un sambechi, cual a wordo tuma den beslag. Polisnan a tene un control den vecindario pero noa topa cu nada particular. E caso aki tin atencion di autoridadnan, despues cu Central di Polis a wordo poni na altura di e caso aki.