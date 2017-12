Hoben ta muri hoga durante Free Diving

Diabierna merdia, pa 12 or y 55 melding ta drenta na Maritiem via di Kustwacht cu nan lo a perde un persona riba lama. E persona aki lo a bay Free Dive na Pedernales. Pero pa 13 or y 15 central di polis ta haya yamada cu nan a yega cu e curpa na Moomba Beach.

Personal di ambulance a yega na e sitio y a purba di reanima e persona pero envano. Pa 14 or y 15, dr Texeir ta constata morto di e hoben Omar L. Kuiperie, naci na Aruba 23 februari 1993. Causa di e morto ta hogamento.

Cuerpo Policial y Masnoticia ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.