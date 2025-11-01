Diasabra pa 5:31 di mainta, Central di Polis ta wordo notifica via Alarm Central cu un auto lo mester a drenta lama na altura di Malmok.

Ta despacha polis, ambulance y brandweer cu urgencia na e sitio.

Na yegada di e prome patruya ta bin encontra cu un testigo na unda e ta bisa polis cu e auto lo a drenta awa y no a wak niun hende sali for di awa.

E agentenan policial no a duda y mesora bay den accion y riesganan bida den scuridad pa controla si tin un persona den e auto. E agentenan a wak cu tin un auto den lama y un persona masculino ainda aden y no ta reacionando.

Central di polis ta pidi asistencia d iKustwacht na unda na nan yegada hunto cu polis ta saca e curpa sin bida e hende homber.

A pone curpa di e fayecido riba e boto di Kustwacht y transporte pa e pier di Hadicurari.

Na e pier polis technico, dokter Forensico y recherche a presenta na e sitio pa asina haci nan investigacion.

Pa 7:10 di mainta Dr. Scholten ta constata morto di Jonathan Jeremy Jr. Wernet naci dia

3 februari 2004 Aruba di 21 aña di edad.

Cuerpo Policial ta manda palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.