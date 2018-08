Hoben ta bebe pildo “Molly” y ta bira di remate

Diamars anochi patruya di San Nicolas a wordo manda na un cas den bisindario di Caya Hose Geerman unda cu un mucha homber di 16 aña a bebe un pildo y ta coriendo ariba’bou den e caya. Na e sitio polisnan ta topa cu e wela super preocupa. E ta bisa cu su nieto di 16 aña a bebe algun pildo color roos. Y for di diabierna e ta di remate. Diamars el a bira masha agresivo mes y a cuminsa bringa cu su mayornan. Pero ora cu Polis a yega na e sitio, e no tabata presente mas. E wela a bisa e Polisnan cu e nieto a cont’e cu el a haya e pildonan for di un amiga. Y cu e sa cu e nieto ta uza marihuana.

Polis a papia cu e famia y a conseha nan pa bay na e instancianan concerni pa busca ayudo relaciona cu e problema cu e hoben tin. Supuestamente e hoben ta den e estado ey pasobra e dia siguiente e tin un afspraak cu un psychiatra. El a sali di cas bisti completamente na preto. Polisnan a core rond pero no a topa cu e hoben.

