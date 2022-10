Diadomingo marduga patras di the village mall patras di gusto polis a keda informa di un pelea formal patruyanan di biaha a yega baha controla area di gusto pero nada, segun algun persona a indica polis cu a mira personanan core den direccion di south beach center. Di biaha polisnan a cana bay y a bin topa cu un homber riba un mesa na sanger no tabata papia mucho bon.



A logra di saca poco informacion for di dje kende ta e sospechoso y despues di rato e victima a cuminsa bay off. Security y polis tabata duna un man na e victima pa mantene na tino debi cu e tabata bayendo leu. Ambulance a presenta cu sumo urgencia y aki paramedico a brinda asistencia di biaha y bay cu e hoben hospital. Mientras cu polis ta buscando rond a topa cu un homber na sanger y tabata e nomber cu e victima a duna y a haya e cuchiu cu el a tira. E tata di e victima tambe a presenta na e sitio y a skop esun cu lo a hinca su yiu y polis a detene e tata tambe pa agresion. Vehiculo di transporta a presenta pa ambos persona y a keda transporta pa warda di Polis. Polis a confisca e cuchiu cu a keda haya.