Mientras cu polisnan dialuna anochi tabata buscando un atracador y a keda informa mes un momento cu tin un persona riba scooter a haci movecion straño den area di Pos Chikito a pone cu polisnan a rondona e area completo.



Patruya a mira un scooter den area di Pos Chikito pa Sabana Basora y a duna e chauffeur señal pa para pero nada, a sigui su tras for di un distancia y aki e motociclista a dal abou y keda herida. E hoben tabata spanta debi cu e no tabatin documento pa core scooter y e ta menor di edad pa e motibo ey el a core pa Polis asina el a informa e oficialnan. A pidi ambulance pa un control na e hoben herida debi cu el a dal abou y herida su curpa. E hoben aki no tabatin nada di haber cu e atraco.