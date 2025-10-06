Diadomingo anochi riba caminda di Sero Alejando pa bay direccion di Rooi Koochi habitantenan a scucha un desordo basta duro y ora a sali wak a mira un quadracer chikito a bolter despues di a pega contra un cura di cas. E motociclista a cay banda di un pali luz. Personanan a yega cerca y a constata cu e homber no ta reacionando mas y color a cambia bira biña, un persona a cuminsa na reanime di biaha y despues di rato e persona a saca sanger y asina logra di hala rosea bek y e color a cambia bira su color bek di cuero.
E persona tabata leu maske e tabata move y haci desordo di dolor. Polisnan a yega di biaha y cera e caminda rapidamente. Ambulance tambe a presenta y paramedico a cuminsa traha cu e victima di biaha pone riba cama pa despues hinke den auto y bay cune cu urgencia pa hospital mientras den auto na caminda tabata atende cune.
Specialista di trafico, y departamento tecnico a presenta pa haci nan investigacion necesario.