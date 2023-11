Willemstad Curacao: Djamars 28 di novèmber 2023, Sentral di Polis a risibí informashon ku tin un hóben pèrdí na e playa públiko na Marichi.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku un grupo di hóben a bai landa i na momentu ku nan tabata bandoná e sitio, a tuma nota ku ta falta un hóben.

Despues di un buskedá den e área no a logra lokalisá e hóben.

Djárason 29 di novèmber 2023, alrededor di 06.52‘or di mainta Sentral di Polis a haña informashon ku na e playa di Marichi tin un kurpa den awa ku no ta duna señal di bida.

Ku yudansa di Warda Kosta a logra saka e kurpa sin bida for di laman.

Alrededor di 08.50’or, dòkter di polis a konstatá morto di e hóben na bida yamá Lehandro Deijando Cuales nasé dia 18 di desèmber 2008 na Kòrsou.