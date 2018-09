Omo di un hoben di 16 aña di edad yama. Ransiel Ramses Mendez medina ta buscando paradero di su sobrino. E no a regresa cas mas for di 15 September 2018. E ta studiante di EPB Hato. Cualkier persona cu sa su paradero yama 100 of omo na 5621817/ 5881929/ 5648466.

